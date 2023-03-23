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花蓮「智慧站牌3.0」全縣400座　打造城市新美學

▲縣長徐榛蔚在東大門全功能示範智慧站牌召開記者會並啓動「智慧站牌3.0」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚在東大門全功能示範智慧站牌召開記者會並啓動「智慧站牌3.0」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府22日在花蓮鐵道文化園區前東大門站舉辦「智慧站牌3.0」啟動記者會，縣長徐榛蔚偕同建設處長鄧子榆在東大門全功能示範智慧站牌及候車亭，一起啟動「智慧站牌3.0」，未來將提供民眾更便利的智慧交通，低碳環保的方式移動，走訪城市各角落，探索城市新風貌，創造永續旅遊的新體驗。

徐榛蔚表示，智慧站牌建置的四年來相當不容易，尤其在前期的調查工作非常辛苦，每一個落點的選定，與新舊站牌間的規劃以及與鄉親、地主、鄉鎮市公所協調上，都有一定程度的困難，對於執行單位的努力表達感謝。除了目前已經建置完成的站牌外，在花蓮市區也會增加智慧站牌，讓鄉親更能感受城市美學，讓花蓮的地景、特色風貌與站牌結合，也會將活動、宣導等資訊納入，是即時分享訊息及美好的站牌。

▲縣長徐榛蔚在東大門全功能示範智慧站牌召開記者會並啓動「智慧站牌3.0」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

智慧站牌設計者楊士毅老師以「太陽的故鄉」為花蓮城市意象作為發想。

現場與會貴賓紛紛實際展現體驗站牌各項友善乘客的智慧功能，這次與公共藝術剪紙藝術家楊士毅合作，以「太陽的故鄉」來形塑花蓮城市整體意象，座落在台9線及台11線的400座智慧站牌，多樣性因地制宜的建置豐富了花蓮這座最美智慧城市，多項複合智慧搭乘功能大大提升了花蓮公共運輸，「智慧站牌3.0」讓花蓮智慧城市再往前一大步！

徐榛蔚特別向在座贊助建置候車亭的企業家致謝，感謝共同為花蓮鄉親提升公共運輸友善搭乘環境的，包括「宗泰食品」余國基董事長及旗下品牌、「阿美麻糬」、「七星柴魚博物館」、「玩味蕃樂園」共贊助了4座候車亭，「花蓮海中天會館」徐聰輝董事長贊助建置2座候車亭，還有這次執行建置的廠商「遠傳電信」也贊助建置了全功能All in one智慧候車亭示範站於東大門站，為花蓮帶來更友善的公共運輸搭乘環境，也為企業回饋地方人民做了最美好的人文示範。

智慧站牌設計者楊士毅老師提到，這次以「太陽的故鄉」為花蓮城市意象作為發想，設計出花蓮的太陽溫暖照拂山海大地的獨創雕花站牌，日夜裡閃亮太陽的能量綻放在洄瀾山海間；談及站牌設計的起心動念，楊士毅老師透過雄偉聳立的太魯閣峽谷搭配蔚藍療癒的太平洋海灣，將象徵希望光明的日光襯景，形塑一幅波瀾壯闊的絕美景致，希望讓每個在智慧站牌下候車的觀光客與在地人，一起感同身受在太陽的故鄉裡，花蓮就是個充滿溫暖及幸福洋溢的共好城市。

▲縣長徐榛蔚在東大門全功能示範智慧站牌召開記者會並啓動「智慧站牌3.0」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，花蓮的地景、特色風貌與站牌結合，也是即時分享訊息的站牌。

建設處長鄧子榆說，本次建置的400座智慧站牌分別採用LCD與電子紙兩種呈現方式，彩色LCD類別在外觀有單面直噴獨立式、雙面燈箱獨立式、候車亭屏風式、候車亭附掛式、包覆型立桿式5款，另外，低碳節能太陽能黑白電子紙智慧站牌則有單支、連坐跟不連坐椅共3款，遠傳電信還贊助了結合智慧站牌及候車亭的全功能示範站。本案因地制宜的多樣化在台9線及台11線佈建，為的就是更配合各地方民眾需求。智慧站牌3.0提供7款友善搭乘功能，不只更清楚揭露公車資訊，單鍵切換公車路線與時刻表、多路線即時動態輪播功能，能掌握公車到站時刻，帶大家輕鬆遊遍花蓮各景點；並提供繁體中文、英文、日文、韓語、簡體中文5種智慧語系切換，讓外國旅客也能輕鬆「一秒掌握公車動態」。

此外，配合相關站位的特別需求還另升等了5處愛心燈，50處的Wifi無線上網及到站提示音，提升智慧交通友善公共運輸，花蓮縣政府用智慧傾聽需求，用建設滿足需要。
 

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