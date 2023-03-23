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好市多1卡可帶2人進場　他帶爸媽卻被擋！會員曝1狀況：會變嚴格

▲▼好市多,結帳,Costco（圖／記者劉維榛攝）

▲進入賣場須出示會員卡。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

好市多（Costco）是採會員制度的美式賣場，進場會要求看會員卡，而賣場也規定，一張卡只能攜帶2位非會員朋友進場，不過一名網友表示，帶爸爸媽媽一起去逛好市多，結果被擋下，店員表示「一卡只能帶一位」，說什麼都不讓原PO進場，貼文掀起網友討論。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，日前帶媽媽跟爸爸去逛好市多，出示卡片後店員表示「不好意思，一卡只能帶一位，這是規定」，堅持不讓原PO進場。

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原PO滿頭問號，「你們有收到通知嗎？」手上拿的是家庭卡，一卡給哥哥用，哥哥上班不能來，媽媽又不會開車，「當然請爸爸開車載啊，以前疫情也一卡四個啊，台南好市多到底怎麼了？感覺好市多變得不通人情了」。後來原PO找單人入場的會員幫忙，仍被店員擋下來「不好意思！我們不能借卡陪同喔」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO被擋下。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，掀起網友討論，「中和店曾經帶岳父母、老婆共四人，沒攔給過」、「上周六第一次去汐止店，進門竟然不用看卡耶」、「汐止都没在看，有時入口連員工都沒有」、「台南好市多我昨天帶了兩位進去...我覺得應該店員關係比較大」、「我去中壢店，跟我老公、小孩，3人進去從來都沒問題啊」。

有網友指出，「我也有被攔過，發現好像是他們只要有辦會員業績壓力時，就會變得很嚴格」。有網友支持這樣的規定，「只有我覺得這個限制很好嗎？不然帶那麼多人，只是讓賣場更擠，我還遇過8個人在製冰機那聊天，卡在那邊，大家還以為那是在排隊取冰塊，等到後來才發現是在那聊天，真想飆髒話出來」。

事實上，好市多官網的規定寫道，「好市多會員是繳了會員費才得享有在好市多購物的權益，會員卡僅限本人使用。歡迎您的家人朋友同行，每次每位會員至多可攜帶兩位來賓，購物結帳時必須由持卡之會員付帳。」

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Costco好市多賣場會員卡

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