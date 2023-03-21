　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彩妝師賣場商店街踩坑跌傷、名牌褲磨損　怒告獲賠19萬元

▲▼車禍,跌倒,昏迷,昏倒,暈倒,摔車。（圖／取自pakutaso）

▲台北一名彩妝師在大賣場商店街某陶瓷店家內跌倒，分別對大賣場和設櫃店家提告。上為示意照。（圖／取自pakutaso）

記者郭玗潔／台北報導

31歲的王姓彩妝師在大賣場設櫃的陶瓷店購物時，被地上坑洞絆倒慘摔，不只跌傷了雙膝，身上原價1萬多元的「三宅一生」名牌褲也被磨損，氣得各對賣場和陶瓷店提告求償共30萬元。台北地院審理，認為賣場疏於安全管理，應賠她醫療費、除疤費、撫慰金等共14萬5704元。王女也另對陶瓷店提告，士林地院判店家要賠她褲子、醫療等費用共4萬4445元。王女因這起事故總共可獲得19萬149元賠償金，全案還可上訴。

判決指出，王姓彩妝師2020年5月21日晚上9點半到大賣場購物，在商店街一家陶瓷用品店選購時，被地面上的坑洞絆倒，導致她雙膝擦挫傷、右膝裂傷等傷害。

事後王女向賣場提告，主張她受傷後需休養2週，而且她是在百貨公司站櫃的彩妝師，收入主要來自業績，卻因傷無法幫客戶做彩妝服務，也無法在客人來時，馬上站起來幫客人做彩妝服務，導致業績流失，向家樂福求償工作損失、醫療費、雷射除疤費共8萬餘元。此外，她當時穿的「三宅一生」壓褶褲，也因摺痕有點被磨損而貶值，求償8756元，加上精神撫慰金10萬元，共求償20萬元。

賣場則表示，公司已將櫃位租給陶瓷店，所以店家應自行維護現場安全，王女發生事故與公司無關。且王女並未因此無法工作，雷射、褲子費用也非必要，認為王女求償金額過高，請求駁回。

法官認為，賣場該處地面確實有許多坑洞，又沒有設置警示標誌，或有其他維護安全通行的措施，顯然未善盡監督檢查的維護責任。另根據診斷證明，可知王女膝部疤痕顯眼，對外觀、自信有嚴重影響，雷射除疤有必要性，賣場須賠償醫療、除疤費共3萬餘元。工作損失方面，參考王女過去薪資、獎金等紀錄，應賠償3萬8934元。

另王女當時穿著「三宅一生」黑色基本款壓褶褲訂價為1萬300元，是在2年前以8755元購買，無法證明褲子磨損和在賣場跌倒有關，所以免賠，再包含撫慰金7萬元，賣場共須賠償14萬5704元。

此外，王女也向陶瓷店家求償10萬元，士林地院審理後，判店家要賠醫藥費1萬5690元、褲子8755元、撫慰金2萬元等，共4萬4445元。王女因此案件總共可獲得19萬149元，全案還可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
富邦悍將整體降薪！　他反而加薪最多
快訊／猴痘疫苗「10分鐘內搶光」！　登記已額滿
草爺太愛吃1美食「血管硬化」！　緊急洗血
台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣
星期六補班！　他一轉念「發現3月小驚喜」
日、美爭冠！運彩最新賠率　最高衝到18倍　
地主不肯賣！台中精華地段「空洞屋」荒廢20年　建商整合碰壁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

追回詐團跨國匯款首重時效！刑事局反制擋150案　追贓款77486萬

一句話惹毛惡男！正妹日收33次恐嚇快崩潰...傳露胸照更慘

全民普發6000元明上網登記　小心假網站！警提辨識重點

苗栗頭份車道「標線狂拐彎」　網虧：終於看懂「路滑」標誌

應徵荷官妹太正！帶小房間教「發牌技巧」　豬哥男揉胸摸腿GG了

過世同學與前妻曖昧...莽男丟水鴛鴦洩憤　被逮又踹壞拘留室馬桶

彩妝師賣場商店街踩坑跌傷、名牌褲磨損　怒告獲賠19萬元

大甲溪釣客落水　地點太偏僻！救護人員花1小時趕到送醫不治

男騎機車「有吃薑母鴨沒喝酒」拒檢罰18萬嚇到　漱口一測仍超標

台南正副議長涉賄仍隨黃偉哲訪日　台南地院：無棄保潛逃跡象

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

賈永婕遭BLACKPINK粉打臉說謊！　親自回應「擋視線+公關票」

孩用馬克筆塗鴉豪車擦不掉　父親豪爽任畫 ！ 秒變漫畫風

追回詐團跨國匯款首重時效！刑事局反制擋150案　追贓款77486萬

一句話惹毛惡男！正妹日收33次恐嚇快崩潰...傳露胸照更慘

全民普發6000元明上網登記　小心假網站！警提辨識重點

苗栗頭份車道「標線狂拐彎」　網虧：終於看懂「路滑」標誌

應徵荷官妹太正！帶小房間教「發牌技巧」　豬哥男揉胸摸腿GG了

過世同學與前妻曖昧...莽男丟水鴛鴦洩憤　被逮又踹壞拘留室馬桶

彩妝師賣場商店街踩坑跌傷、名牌褲磨損　怒告獲賠19萬元

大甲溪釣客落水　地點太偏僻！救護人員花1小時趕到送醫不治

男騎機車「有吃薑母鴨沒喝酒」拒檢罰18萬嚇到　漱口一測仍超標

台南正副議長涉賄仍隨黃偉哲訪日　台南地院：無棄保潛逃跡象

熊貓「寶新」死亡被疑蓋牌！官方跳針回「沒有確切消息」惹眾怒

追回詐團跨國匯款首重時效！刑事局反制擋150案　追贓款77486萬

連戰卸任訪陸「隨扈有配槍」　他親揭過程：圓滿解決

家有貓狗打掃重點大不同！獸醫師破解養寵家庭清潔4大困擾

iPhone 14系列4月螢幕訂單降　研調估比iPhone 13系列少近四成

一句話惹毛惡男！正妹日收33次恐嚇快崩潰...傳露胸照更慘

公園散步愛犬燦笑叼回「巨大條狀物」　女主人羞：是用過「姊夫」

富邦悍將接手後首度薪資調降　范國宸加薪最多、3位複數年約

設備老舊釀士林社子近3萬戶停電　經濟部要台電提前「整組汰換」

日本早有準備　今永昇太2天前獲知冠軍戰先發戰美國

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

社會熱門新聞

快訊／台中空姐提油燒死夫遭續押！確定出不了獄

少校飛官愛嫖妓！「一直要3P」同袍是37仔

貨櫃輪撞高雄港碼頭　引水人竟酒駕

7.4萬噸貨輪「直撞上高雄港」影曝光

國防大學逼退學　愛滋生轉職遇車禍亡

龍舟天菜陳俞安墜坑喪命！母將提5200萬國賠

不給加公會「就到北捷殺人」　手遊玩咖高雄落網

即／「最猛凶宅」前再傳命案　女躺馬路送醫不治

爆乳妹騙賣BP票海削40萬　地表最強奶媽也挨詐

行人地獄！他目睹妻遭闖紅燈車猛撞不治

議長變蟑螂！　自爆：出獄不是賭就帶酒店小姐

前空姐燒死丈夫今出獄！前夫家陷恐懼

兒遭驚世空姐燒死！　軍霸經歷曝

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

更多熱門

相關新聞

1歲嬰「頭破腦出血」慘死　真相是狠母親手害命

1歲嬰「頭破腦出血」慘死　真相是狠母親手害命

高雄一名剛滿1歲的男嬰在2020年因頭部腫脹、嘔吐被謝姓母親送醫急救，醫師診斷發現男嬰右側頭骨骨折、腦部出血、視網膜出血等症狀，懷疑男嬰遭謝女施虐，儘管謝女一再否認施虐，辯稱是男嬰自己跌倒撞倒玩具，但法院審理時，依據醫師的證詞認定，謝女涉嫌以雙手將男嬰舉起大力前後搖晃，導致男嬰頭部撞及硬物所致，審理後依成年人故意對兒童犯傷害罪，處徒刑6月，不得易科罰金。

拿貨架商品要求退錢　她4年騙走1800萬

拿貨架商品要求退錢　她4年騙走1800萬

米買1送1！全台通路「超狂優惠」一次看

米買1送1！全台通路「超狂優惠」一次看

全台通路「激省優惠」一次看！

全台通路「激省優惠」一次看！

20多歲男胖到狂跌倒！「湯全灑到別人身上」

20多歲男胖到狂跌倒！「湯全灑到別人身上」

關鍵字：

賣場跌倒

讀者迴響

熱門新聞

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

男模跳樓輕生享年35歲

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

日本冠軍戰先發出爐　大谷可能後援

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

林俊傑演唱會「臨陣退貨嘉賓」！爆紅男團火大離場

快訊／日本再見安打逆轉墨西哥！

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

情斷Gino搬離愛巢！　夏宇禾11字回應：謝謝關心

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

覺得累！他肚脹「全身飄尿味」　醫嘆已末期：洗腎一輩子

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面