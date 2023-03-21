彩妝師賣場商店街踩坑跌傷、名牌褲磨損　怒告獲賠19萬元

▲台北一名彩妝師在大賣場商店街某陶瓷店家內跌倒，分別對大賣場和設櫃店家提告。上為示意照。（圖／取自pakutaso）

記者郭玗潔／台北報導

31歲的王姓彩妝師在大賣場設櫃的陶瓷店購物時，被地上坑洞絆倒慘摔，不只跌傷了雙膝，身上原價1萬多元的「三宅一生」名牌褲也被磨損，氣得各對賣場和陶瓷店提告求償共30萬元。台北地院審理，認為賣場疏於安全管理，應賠她醫療費、除疤費、撫慰金等共14萬5704元。王女也另對陶瓷店提告，士林地院判店家要賠她褲子、醫療等費用共4萬4445元。王女因這起事故總共可獲得19萬149元賠償金，全案還可上訴。

判決指出，王姓彩妝師2020年5月21日晚上9點半到大賣場購物，在商店街一家陶瓷用品店選購時，被地面上的坑洞絆倒，導致她雙膝擦挫傷、右膝裂傷等傷害。

事後王女向賣場提告，主張她受傷後需休養2週，而且她是在百貨公司站櫃的彩妝師，收入主要來自業績，卻因傷無法幫客戶做彩妝服務，也無法在客人來時，馬上站起來幫客人做彩妝服務，導致業績流失，向家樂福求償工作損失、醫療費、雷射除疤費共8萬餘元。此外，她當時穿的「三宅一生」壓褶褲，也因摺痕有點被磨損而貶值，求償8756元，加上精神撫慰金10萬元，共求償20萬元。

賣場則表示，公司已將櫃位租給陶瓷店，所以店家應自行維護現場安全，王女發生事故與公司無關。且王女並未因此無法工作，雷射、褲子費用也非必要，認為王女求償金額過高，請求駁回。

法官認為，賣場該處地面確實有許多坑洞，又沒有設置警示標誌，或有其他維護安全通行的措施，顯然未善盡監督檢查的維護責任。另根據診斷證明，可知王女膝部疤痕顯眼，對外觀、自信有嚴重影響，雷射除疤有必要性，賣場須賠償醫療、除疤費共3萬餘元。工作損失方面，參考王女過去薪資、獎金等紀錄，應賠償3萬8934元。

另王女當時穿著「三宅一生」黑色基本款壓褶褲訂價為1萬300元，是在2年前以8755元購買，無法證明褲子磨損和在賣場跌倒有關，所以免賠，再包含撫慰金7萬元，賣場共須賠償14萬5704元。

此外，王女也向陶瓷店家求償10萬元，士林地院審理後，判店家要賠醫藥費1萬5690元、褲子8755元、撫慰金2萬元等，共4萬4445元。王女因此案件總共可獲得19萬149元，全案還可上訴。