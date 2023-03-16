米買1送1！全台通路「超狂優惠」一次看　喝咖啡配三明治只要60元

▲7-11推出「咖啡組合餐」優惠，喝咖啡配三明治最便宜只要60元。（圖／7-11提供）
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撿便宜機會來了！《ETtoday新聞雲》為讀者彙整本期各大超市、量販、超商通路最殺優惠，其中，愛買即日起有「中興米巧婦家宴料理米1.5KG」買1送1，而7-11則有「咖啡組合餐」優惠，平均最低只要花60元就能享用1杯咖啡配1份三明治，趕快把握機會省荷包。
全聯
◎美味堂春捲皮+韓式雜菜冬粉
優惠：原價208元，特價198元
期限：3/17～4/6
◎鐵觀音生乳泡芙
優惠：原價69元，特價65元
期限：3/25～3/26
▲全聯We Sweet推出春茶賞甜點。（圖／全聯提供）
美廉社
◎UCC職人濾掛式咖啡8gX12包
優惠：市價235元/盒，單盒189元，會員「買1送1」平均每件94.5元
期限：即起～4/4
◎威靈頓薰衣草洗衣精 4000g
優惠：市價259元/瓶，單瓶239元，會員「買1送1」平均一件119.5元
期限：即起～4/4
大潤發
◎哈根達斯藍莓塔冰淇淋 473毫升/盒
優惠：原價359元/盒，特價299元/盒
期限：即起～3/22
◎光泉無加糖豆漿/米漿 2720毫升/瓶
優惠：原價116元，特價89元/瓶
期限：即起～3/22
家樂福
◎萬歲牌鹽味核桃／酥脆雙果／香蒜杏仁果／無調味堅果／香脆杏仁小魚／金黃楓糖腰果／260～310克
優惠：原價319元，特價229元，現省90元
期限：即起～3/28
◎77健享滋味／纖維蔓越莓餅／高鈣起司牛奶餅／73.8克
優惠：79元買1送1
期限：即起～3/28
愛買
◎中興米巧婦家宴料理米1.5KG
優惠：178元買1送1
期限：即起～3/23
◎品客經典賽包裝限量上市
優惠：特價55元任選2罐99元
期限：即起～3/23
好市多
◎SAMSUNG55吋 4K QLED量子電視
優惠：原價36999元，特價32999元，現省4000元
期限：即起～3/19
◎CK男純棉平口褲
優惠：原價785元，特價635元，現省150元
期限：即起～3/19
7-11
◎哈根達斯
優惠：哈根達斯迷你杯／雪糕／品脫「任選2件77折、3件66折」
期限：即起至3/21
◎OPEN POINT APP行動隨時取 3+3活力元氣組合餐
優惠：CITY CAFE大杯拿鐵3杯+原賞指定三明治39元系列商品任選3個優惠價200元；CITY CAFE大杯美式3杯+原賞指定三明治39元系列商品任選3個優惠價180元。
期限：3/17～3/24
萊爾富
◎車輪餅
優惠：任選2件8折
期限：即起～4/4
▲萊爾富車輪餅即起任選2件8折。（圖／萊爾富提供）
全家
◎經典美式
優惠：任選（特大／大杯／中杯／小杯／特濃）第2杯7折
期限：即起～3/21
◎12款包子（大肉包、鮮筍包、叉燒包、新奶皇包、起司銀絲卷、芝麻包、芝麻雙色饅頭、鼎王麻辣肉包、金家ㄟ春川起司辣炒雞包／泡菜豬肉包、紅豆包、紫薯地瓜包）
優惠：任選第2件6折
期限：即起～3/21
OK mart
◎大杯莊園級美式／拿鐵
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：即起～4/5
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