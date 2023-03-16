米買1送1！全台通路「超狂優惠」一次看　喝咖啡配三明治只要60元

▲7-11推出「咖啡組合餐」優惠，喝咖啡配三明治最便宜只要60元。（圖／7-11提供）



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撿便宜機會來了！《ETtoday新聞雲》為讀者彙整本期各大超市、量販、超商通路最殺優惠，其中，愛買即日起有「中興米巧婦家宴料理米1.5KG」買1送1，而7-11則有「咖啡組合餐」優惠，平均最低只要花60元就能享用1杯咖啡配1份三明治，趕快把握機會省荷包。

全聯



◎美味堂春捲皮+韓式雜菜冬粉

優惠：原價208元，特價198元

期限：3/17～4/6

◎鐵觀音生乳泡芙

優惠：原價69元，特價65元

期限：3/25～3/26

▲全聯We Sweet推出春茶賞甜點。（圖／全聯提供）



美廉社



◎UCC職人濾掛式咖啡8gX12包

優惠：市價235元/盒，單盒189元，會員「買1送1」平均每件94.5元

期限：即起～4/4

◎威靈頓薰衣草洗衣精 4000g

優惠：市價259元/瓶，單瓶239元，會員「買1送1」平均一件119.5元

期限：即起～4/4

大潤發



◎哈根達斯藍莓塔冰淇淋 473毫升/盒

優惠：原價359元/盒，特價299元/盒

期限：即起～3/22

◎光泉無加糖豆漿/米漿 2720毫升/瓶

優惠：原價116元，特價89元/瓶

期限：即起～3/22

家樂福



◎萬歲牌鹽味核桃／酥脆雙果／香蒜杏仁果／無調味堅果／香脆杏仁小魚／金黃楓糖腰果／260～310克

優惠：原價319元，特價229元，現省90元

期限：即起～3/28

◎77健享滋味／纖維蔓越莓餅／高鈣起司牛奶餅／73.8克

優惠：79元買1送1

期限：即起～3/28

愛買



◎中興米巧婦家宴料理米1.5KG

優惠：178元買1送1

期限：即起～3/23

◎品客經典賽包裝限量上市

優惠：特價55元任選2罐99元

期限：即起～3/23

好市多



◎SAMSUNG55吋 4K QLED量子電視

優惠：原價36999元，特價32999元，現省4000元

期限：即起～3/19

◎CK男純棉平口褲

優惠：原價785元，特價635元，現省150元

期限：即起～3/19

7-11



◎哈根達斯

優惠：哈根達斯迷你杯／雪糕／品脫「任選2件77折、3件66折」

期限：即起至3/21

◎OPEN POINT APP行動隨時取 3+3活力元氣組合餐

優惠：CITY CAFE大杯拿鐵3杯+原賞指定三明治39元系列商品任選3個優惠價200元；CITY CAFE大杯美式3杯+原賞指定三明治39元系列商品任選3個優惠價180元。

期限：3/17～3/24

萊爾富



◎車輪餅

優惠：任選2件8折

期限：即起～4/4

▲萊爾富車輪餅即起任選2件8折。（圖／萊爾富提供）



全家



◎經典美式

優惠：任選（特大／大杯／中杯／小杯／特濃）第2杯7折

期限：即起～3/21

◎12款包子（大肉包、鮮筍包、叉燒包、新奶皇包、起司銀絲卷、芝麻包、芝麻雙色饅頭、鼎王麻辣肉包、金家ㄟ春川起司辣炒雞包／泡菜豬肉包、紅豆包、紫薯地瓜包）

優惠：任選第2件6折

期限：即起～3/21

OK mart



◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱

期限：即起～4/5