遭教官認定「重嫌疑人」　輕生高中生曾激動怒吼「我沒有偷錢」

▲遭認偷錢成「重嫌疑人」，台中輕生高中生生前激動怒吼「我沒有偷錢」。（圖／人本提供）



記者游瓊華／台中報導

人本基金會今天召開記者會，指控台中某公立高中傳出師長集體霸凌學生，導致學生受不了壓力選擇輕生結束生命。人本今天列出校方離譜行為，當中包括未經詳細調查情況下認定學生偷錢，控訴主任教官在無證據情況下盤問死者，之後再由校安將死者帶上樓認罪。人本今天也公布死者生前影片，影片中清楚聽到死者怒吼「我已經說過，沒有偷錢，不是嫌疑人！」為自己拚命辯駁，卻沒得到大人的善意回應。

人本指控校方，主任教官調查時，卻在毫無證據的情況下盤查死者近30分鐘，還對死者說「我會問到你承認」，即便死者明確表明「沒有偷錢，不是嫌疑人！」，但黃姓校安人員仍對死者說，「你現在是重嫌疑人，不要把事情搞得這麼難看，搞到少年法庭就不好了！」

人本砲轟校方，即便沒有證據，卻還是要死者寫自述書跟切結書證明自己沒有偷錢。死者心急向家長求助，請家長幫忙找律師協助。事發後，家長質疑校方無證據汙衊偷竊一事，班導師跟校安人員僅回「偷錢之事，對方家長已無追究」，卻沒還孩子清白。

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