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普發6千元3月底前登記最快4／6入帳　清明連假後ATM領現最快

記者黃翊婷／綜合報導

全民普發現金6000元昨日（22日）起開放上網登記，3月31日以前登記，預計最快4月6日就能入帳。如果來不及在3月底前登記，又錯過清明節假期的機會，民眾可以選擇ATM領現的方式，入帳時間與登記入帳一樣都是4月10日。

▲▼全民共享 普發現金 開始登記。（圖／記者屠惠剛攝）

▲全民普發現金6000元已在22日開放上網登記入帳。（圖／記者屠惠剛攝）

財政部表示，採用登記入帳方式的民眾可前往官網（https://6000.gov.tw）登記，前5日（3月22日至3月26日）以身分證或居留證號尾數分流方式如下：3月22日為身分證字號或居留證尾數「0、1」、3月23日為「2、3」、3月24日為「4、5」、3月25日為「6、7」、3月26日為 「8、9」；3月27日起不分尾數，人人都可以登記，若在3月31日前完成登記，預計最快4月6日就能入帳。

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▲6000元,懶人包。（圖／翻攝自財政部）

▲登記入帳方式。（圖／財政部，下同。）

如果來不及在3月底前完成，依據立法院協商三讀時間推算，朝野黨團已表示會在3月24日院會表決完成三讀程序，3月25日送交總統府，由總統公布3日後生效，也就是說，疫後特別預算案預計會在3月27日生效，考量到4月1日至5日因清明節連假銀行沒有營業，所以在連假期間登記的民眾，預計4月7日入帳，4月6日登記則要等到4月10日才會入帳。

而ATM領現的開放時間為總統公布生效後第14天，剛好也是4月10日，因此若是來不及在3月底前完成登記，又錯過清明節連假的機會，選擇使用ATM領取會比上網登記入帳還要快。

▲6000元,懶人包。（圖／翻攝自財政部）

▲ATM領現方式。

ATM領現限本人領取，未滿13歲者可由父母／監護人其中1人代領，領取方式如下：

1、將本人／代領人提款卡插入ATM機台
2、輸入提款卡密碼
3、輸入持卡人身分證字號或居留證號及發放對象健保卡號
4、交易成功後領取現金6000元

▲▼全民普發6000元，新北警呼籲要小心假網站 。（圖／記者陳以昇翻攝）

此外，財政部也提醒民眾慎防詐騙，普發現金登記網站正確官網網址為「https://6000.gov.tw」（6000是數字0，不是英文字母o；政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有com），且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。

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