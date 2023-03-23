女學員開教練車「撞爛藍寶堅尼」！車主見慘況頭痛：我剛買耶…

▲女學員開教練車上路，結果撞爛藍寶堅尼。（圖／翻攝抖音）



記者柯振中／綜合報導

廣東深圳日前發生行車意外，一名年輕女子在某駕訓班學習開車，實際道路上駕駛時，卻在十字路口與藍寶堅尼跑車發生碰撞，導致藍寶堅尼跑車車頭、引擎蓋嚴重凹陷，教練車則是保險桿掉落，所幸沒有任何人傷亡。目前警方還在釐清肇責，詳情仍待釐清。

綜合陸媒報導，這名女學員22日在教練的陪同下，開車駛出駕訓班，沒想到在安托山六路的十字路口行駛時，與一輛藍寶堅尼跑車發生碰撞，導致跑車車頭嚴重毀損，還有車燈破碎、引擎蓋凹陷等情況。

▲▼女學員撞爛藍寶堅尼後，感到不知所措，車主也相當頭痛。（圖／翻攝抖音）



至於教練車的部分，則是保險桿掉落、前方兩側車燈毀損，所幸車內駕駛人員沒有任何傷亡。藍寶堅尼的潘姓駕駛也心痛直呼，愛車遭女學員撞上，還好雙方無人傷亡，但因為是新車，不曉得後續維修該如何是好。

事件引起當地民眾圍觀，不少人將畫面拍下、上傳到各個社交軟體上面，事後交警也已到場處理，委託吊車將藍寶堅尼拖走，至於詳細肇事原因為何，還要進一步釐清。

▲女學員開教練車上路，結果撞爛藍寶堅尼。（圖／翻攝抖音）



此外，因為該輛教練車有購買商業保險，因此這次車禍的賠償責任，將由駕訓班負責，再由保險公司與藍寶堅尼車主協商賠償事宜。

離奇的車禍意外曝光後，不少網友傻眼留言，「教練已經在朋友圈眾籌了」、「幾千塊錢的教練費，撞壞幾百萬元的車」、「教練哭暈在廁所了」、「50塊的上車保險費交得真值」、「這是無照駕駛的最高境界了」、「賠是駕校（駕訓班）賠，不過這個學員估計會被勸退了。」