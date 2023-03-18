好市多「藍寶堅尼電動車」來了！網一看驚呆：比賓士還便宜

▲藍寶堅尼玩具車超潮！（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



網搜小組／劉維榛報導

繼開賣賓士「AMG G63」玩具車後，好市多這次又賣起「藍寶堅尼」電動車了！一名網友熱心分享，今（18）日逛賣場時，意外發現新品上架，原來是一輛紅車藍寶堅尼玩具電動車，價格比之前的賓士還便宜，引發家長驚喊「買起來！」

一名網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》驚訝表示，「藍寶堅尼上車囉！」畫面可見，該紅色車款為「Sian FKP 37」終極超跑，賣場價格為7199元。

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▲玩具車最大承重為25公斤。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



查看官網介紹指出，雖然是玩具電動車，但有擬真喇叭及引擎聲、時速可達每小時 3-5公里、電池充滿後行駛時間約1-2小時、車頭車尾燈可亮，兩側車門可開啟，座椅附安全帶、防震耐磨輪胎，可適應各種地面，適合3至8歲的兒童。

文章曝光後，一票家長驚喊「買起來」、「北投店有嗎」、「帥！請問價格」、「是玩具車喔」、「請問樓主，是在好市多展示嗎」、「中壢店有」、「太塑膠感」。

事實上，好市多日前曾推出「賓士遙控大卡車」（BENZ ACTROS）與賓士「AMG G63」，價格分別為1萬399元、8899元，如今這款藍寶堅尼7200元有找，可說是比賓士來得便宜。

▼賓士玩具車9000元有找 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）







▼好市多「萬元買賓士」開箱。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

