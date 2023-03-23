財神掰！「10大破財徵兆」　長痘痘＝錢錢要飛走了

▲近期老是留不住財？這10個徵兆讓財神遠離你。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一直以來不受財神眷顧的你，連發票要中200元都覺得難了，更遑論要發財，近期更有感錢財如流水般流失？命理界阿湯哥湯鎮瑋老師示警「破財10大徵兆」務必留意，可從風水或生活中出現的種種跡象，檢視自己近期是否有花費很大或荷包縮水。他提醒，若10個徵兆中出現3個以上就得小心了。

湯鎮瑋在個人YouTube頻道中點名「10大破財徵兆」，教大家如何接財神、迎財氣：

[廣告]請繼續往下閱讀...

－風水層面

1.植栽養不活：當發現家中象徵「生機」的盆栽植物老是種不活，或突然間枯萎死亡，代表家中的氣場與風水如陽光不足或磁場沒那麼聚氣，導致住在裡頭的人賺錢不易，或存錢、守財機運比別人差，是種警訊需特別留意。

2.養魚突然往生：特別是為了風水而去養的魚突然因感染或不明原因死亡，就是一種警訊，可能被小人劫財或正身處陷阱中，恐有詐騙相關問題纏身。若魚類因年紀大自然死亡則另當別論。

3.不斷漏水：水與財運有關，家中長期或突然漏水代表錢財會漏掉。當濕氣重、有壁癌務必趕快處理，雖然會先花一筆費用整治，但一定要找出原因，否則必會影響居住者。尤其漏在象徵財庫的廚房，問題最大。

4.長期光線不足：居住環境剛好被隔壁大樓遮蔽而擋住光線，若再加上省電不開燈，真是大忌。不僅人的信心跌落，想法也會較為悲觀，或因誤信讒言而破財；對家庭而言，將重挫人氣、財氣及功名運。因此家中光線一定要充足，象徵財神燈的陽氣也能有所提升。

▲家中光線相當重要，若還不開燈不僅讓人信心跌落，想法也會較為悲觀。（示意圖／PAKUTASO）

5.廚房髒亂：煮完飯菜後務必把油煙擦拭乾淨，否則衝擊健康、家庭也不和諧。但廚房爐灶不用也不行，若長期不開、不用，家中人氣無法聚集、向心力不足，相對的破財問題也會多，容易引來親友借錢後翻臉不認人，或被背叛、反目成仇，即使不常開火也能定期煮水或泡麵，讓溫度產生。

6.家人爭吵：家中氛圍不好一見面就爭吵，要聚財的能力因此受限，即使再會賺，也會因為錢起爭執而變相破財，無論誰對誰錯都要懂得把關係修得圓滿。

－個人層面

7.鼻毛岔出：鼻子是「財帛宮」能看出最近財運狀態，鼻頭代表賺錢能力、鼻翼代表存錢能力，若最近鼻子常出現脫皮、長痘痘或是鼻毛岔出，代表最近花費龐大、花錢慾望很強，容易衍生破財問題。

8.常常抖腳：狂抖腳真的會把錢財抖掉，有些人鐵齒認為抖腳舒壓療癒，但抖腳代表個人不穩定性，不容易遇到好貴人。

▲愛抖腳的人代表不穩定性，不容易遇到好貴人。（示意圖／本報資料照）

9.常做破財夢：常夢到自己被人追殺，或是發生意外，不過都沒有流血；或是口渴、水源乾枯、身處沙漠中等，都是缺錢的夢境；或最近經濟或財務壓力比較大，對於錢財的需求強烈，代表平時沒有財務規劃，切記用錢要懂得節流。

另外，若夢到火燒房子，或心愛的物品被燒毀，也是破財的跡象，代表最近衝動性投資或花費問題比較大。

10.錢包破掉：象徵「行動財庫」的錢包破掉、脫皮掉漆還捨不得換？破財問題可嚴重了！建議要立即換新。另外，皮包裡也別亂塞東西。不過也不需每年更換，若用得順手，可將運氣沿用，直到財運卡卡時即可更換。

至於皮夾該選什麼顏色？湯鎮瑋推薦「黑色皮夾」最適合普羅大眾，因黑色屬水，水被視為財，因此黑色、藍色就是基本款，具有除障的力量。而黃色則是招財，若本身存不了錢就用黃色皮夾壯大財庫。