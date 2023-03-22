閏二月來了！　12星座「未來30天運勢」曝光

▲12星座未來30天運勢關鍵字一次看，有些人容易被騙小心了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今年癸卯兔年適逢「閏二月」，從國曆的3月22日至4月19日，塔羅牌老師艾菲爾發文分享，12星座在「未來一個月」的運勢關鍵字，以及需注意的事項，像是牡羊座破財消災；天秤座小心被騙；雙魚座將面臨多重考驗等等，同時要參考太陽與上升星座。

12星座未來一個月需留意事項：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.牡羊座：破財消災

注意理財，切勿冒險投資，也要防範被騙或遭受財物損失。

2.金牛座：健康偏弱

保持健康的生活方式，多運動和休息，避免過度疲勞與精神壓力。

3.雙子座：沉澱心情

必須調整心態，不要讓自己陷入焦慮與緊張的情緒裡，可以透過冥想、瑜珈等方式緩解壓力。

4.巨蟹座：勢不可擋

在工作與事業方面會有些突破與收穫，務必好好把握機會，努力提升自己。

▲巨蟹座在工作上會有些突破。（示意圖／記者曾筠淇攝）

5.獅子座：有驚無險

會遇到一些麻煩和挑戰，不過最終都能化險為夷，自身必須保持樂觀的態度和堅定的信念。

6.處女座：旅遊轉運

可以考慮來趟旅行、放鬆心情，可能在旅途中獲得新機會與收穫。

7.天秤座：小心被騙

必須警惕詐騙和詐欺，尤其是在金融投資和商務合作方面要謹慎為上。

8.天蠍座：蛻變轉型

請勇敢面對自己的內心和困境，有可能需要做出些重大的變化和轉型。

▲射手座可能有改變居住地的打算，要謹慎規劃。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

9.射手座：醞釀搬家

可能會有搬家或改變居住環境的打算，需要考慮周全和精心計畫。

10.摩羯座：貸款問題

在金融和財務方面可能會遇到問題及困難，需要謹慎處理。

11.水瓶座：傷筋動骨

需留意身體健康，避免運動或意外受傷。

12.雙魚座：多重考驗

恐面臨挑戰與困難，需時時保持信心和勇氣來面對。

有網友好奇「閏月」生日可以過兩次好像賺到了？對此，民俗專家柯柏成表示，生日對人來說反而是特別危險的時間點，千萬不要以為在閏月出生，就可以過兩次生日是賺到的想法。他接著說明一個道家的傳統觀念當參考，人的靈魂是由三魂七魄所組成，魂的功能主善，魄的功能主惡及慾望，平時一條魂可以管住三個魄，所以正常的狀況下，人比較不會為非作歹。

柯柏成說，但有些特殊日子，有一魂會上詣天曹，就是輪值一魂會到天上去做這個人的善惡報告，而這個特殊的日子就是生日；一魂離開了稱為「魂不守舍」，沒有魂管的一魄就容易被慾望牽纏而做壞事，所以為什麼過生日要找親友一起來慶祝，就是讓他人幫忙看管不要出亂。