閏二月來了！　12星座「未來30天運勢」曝光

▲12星座未來30天運勢關鍵字一次看，有些人容易被騙小心了。（示意圖／記者李佳蓉攝）
記者李佳蓉／綜合報導
今年癸卯兔年適逢「閏二月」，從國曆的3月22日至4月19日，塔羅牌老師艾菲爾發文分享，12星座在「未來一個月」的運勢關鍵字，以及需注意的事項，像是牡羊座破財消災；天秤座小心被騙；雙魚座將面臨多重考驗等等，同時要參考太陽與上升星座。
12星座未來一個月需留意事項：
1.牡羊座：破財消災
注意理財，切勿冒險投資，也要防範被騙或遭受財物損失。
2.金牛座：健康偏弱
保持健康的生活方式，多運動和休息，避免過度疲勞與精神壓力。
3.雙子座：沉澱心情
必須調整心態，不要讓自己陷入焦慮與緊張的情緒裡，可以透過冥想、瑜珈等方式緩解壓力。
4.巨蟹座：勢不可擋
在工作與事業方面會有些突破與收穫，務必好好把握機會，努力提升自己。
▲巨蟹座在工作上會有些突破。（示意圖／記者曾筠淇攝）
5.獅子座：有驚無險
會遇到一些麻煩和挑戰，不過最終都能化險為夷，自身必須保持樂觀的態度和堅定的信念。
6.處女座：旅遊轉運
可以考慮來趟旅行、放鬆心情，可能在旅途中獲得新機會與收穫。
7.天秤座：小心被騙
必須警惕詐騙和詐欺，尤其是在金融投資和商務合作方面要謹慎為上。
8.天蠍座：蛻變轉型
請勇敢面對自己的內心和困境，有可能需要做出些重大的變化和轉型。
▲射手座可能有改變居住地的打算，要謹慎規劃。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）
9.射手座：醞釀搬家
可能會有搬家或改變居住環境的打算，需要考慮周全和精心計畫。
10.摩羯座：貸款問題
在金融和財務方面可能會遇到問題及困難，需要謹慎處理。
11.水瓶座：傷筋動骨
需留意身體健康，避免運動或意外受傷。
12.雙魚座：多重考驗
恐面臨挑戰與困難，需時時保持信心和勇氣來面對。
有網友好奇「閏月」生日可以過兩次好像賺到了？對此，民俗專家柯柏成表示，生日對人來說反而是特別危險的時間點，千萬不要以為在閏月出生，就可以過兩次生日是賺到的想法。他接著說明一個道家的傳統觀念當參考，人的靈魂是由三魂七魄所組成，魂的功能主善，魄的功能主惡及慾望，平時一條魂可以管住三個魄，所以正常的狀況下，人比較不會為非作歹。
柯柏成說，但有些特殊日子，有一魂會上詣天曹，就是輪值一魂會到天上去做這個人的善惡報告，而這個特殊的日子就是生日；一魂離開了稱為「魂不守舍」，沒有魂管的一魄就容易被慾望牽纏而做壞事，所以為什麼過生日要找親友一起來慶祝，就是讓他人幫忙看管不要出亂。
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