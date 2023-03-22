斯洛伐克援烏米格-29　美國回報66折「蝰蛇攻擊直升機」

▲美國將向斯洛伐克出售AH-1Z「蝰蛇」（Viper）攻擊直升機。（圖／USN）

記者林彥臣／綜合報導

斯洛伐克日前宣布，將向烏克蘭派遣 13 架 MiG-29 戰鬥機，也是第二個承諾提供戰機的北約成員國。22日斯洛伐克國防部長納德（Jaroslav Nad）就表示，美國提出以三分之二的折扣（約66折）向斯洛伐克出售 12 架貝爾公司（Bell）AH-1Z「蝰蛇」（Viper）攻擊直升機。

根據《路透社》報導，納德表示，這項交易案還有待政府批准通過，這項軍售案價值超過10億美元，斯洛伐克將在未來3～4年支付3.4億美元。

納德還在臉書發文表示，餘款將由美國「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）計畫支應。

納德說，這筆交易包括零件、培訓和 500 多枚 AGM-114 地獄火 II 飛彈（AGM-114 Hellfire II），這項交易非常有利，將顯著提高斯洛伐克的防禦潛力。

納德補充，除了提供美國設備外，斯洛伐克還將獲得 2.5 億歐元（約新台幣82億元）的歐盟補助。

納德表示，美國提供直升機的部分原因，除了支援烏克蘭，也是對 2018 年所訂購的 F-16 戰機延遲交機間接補償，這些戰機將於 2024 年運達。