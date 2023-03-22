卜睿哲：兩岸「軍事衝突」風險並非為零　台美須做好準備

▲AIT前理事主席卜睿哲22日說，兩岸軍事衝突風險並非為零，台美須為戰爭作好準備。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社

AIT前理事主席卜睿哲今天說，他不認為近期有戰爭的可能，因為中國領導人明白，全面戰爭風險非常高；不過，兩岸軍事衝突風險並非為零，台美須為戰爭的可能作好準備，降低戰爭爆發風險。

亞太堅韌研究基金會與台灣大學法律學院今天共同邀美國在台協會（AIT）前理事主席、布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）專題演講，並與壯闊台灣聯盟理事長吳怡農、前內政部長葉俊榮對談。

卜睿哲在演講中，談到台灣的政府預算、公共衛生、能源安全、徵兵制等4個議題。他表示，預算反映政策優先順序的選擇，也是對大環境變遷的回應；當政府沒有足夠資源應對日漸嚴峻的挑戰時，將面對減稅與增賦的艱難抉擇。

他說，北京長期試圖說服台灣接受「一國兩制」統一方案，和平結束兩岸爭端，但台灣也有充分理由拒絕中國提議，且北京也不排除使用武力結束爭端，並以軍事能力嚇阻台灣獨立、阻止美國對台灣過度支持。

卜睿哲表示，即使總統蔡英文在2016年總統大選前，試圖安撫中共領導人，但蔡總統上任以來，北京一直在進行脅迫運動；台灣民眾也理解，維持現狀就是維持和平，是台灣最好的選擇。

卜睿哲指出，他不認為近期內有戰爭的可能，因為中國領導人明白，全面戰爭風險非常高，且恐導致美國干預。但兩岸軍事衝突的風險並非為零，因此台美須為戰爭的可能性作好準備，共同目標應是降低戰爭爆發的風險；如果解放軍獲勝，台灣人民現有的生活無法繼續，「看看香港就知道了」。

他說，其中一個降低風險的方式，是向北京保證，使其相信台灣不會越過紅線，前總統馬英九成功做到這一點；另一個方法則是製造有效的障礙，使中國領導人在第一時間就決定不發動攻擊，也就是要增強台灣的威懾力量。

卜睿哲表示，如果解放軍發動攻擊，估計美軍需要一個月時間才能集結抵達台灣。台灣軍隊沒有足夠士兵保衛登陸海灘，並阻止解放軍，因此他認同蔡總統將義務役役期恢復為一年；另外，加強後備也是重要措施，如果訓練有素，將能擴大台灣的戰略耐力。

卜睿哲說，台灣政治領袖應該聚在一起，運用創造力制定一套一致的政策，應對兩岸關係和其他挑戰，共同做出艱難的抉擇。

他說，建議民進黨、國民黨等各政黨可宣示幾項原則，例如期望北京在台灣選舉保持中立，並尊重結果；要就台灣對中國的依賴程度達成共識，建立適當法律及制度框架；制定跨黨派的兩岸政治處理辦法，例如要求民進黨暫停台獨黨章；如果政治談判是以「一國兩制」為基礎，明確表示台灣一概不參與。