▲寒流來手腳冰！醫生警告高危險群「當心急性腳中風」，最糟恐截肢。（示意圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台灣即將迎來入冬以來第一波寒流，許多人都會手腳冰冷，但並非所有都是血液循環不良！醫師提醒冬天是血管阻塞發生的機會大幅增加，要小心天冷引發心臟血管硬化，可能併發的心肌梗塞或腦中風外，也要當心下肢「周邊動脈阻塞性疾病」，輕者影響走路、跑步痠麻無力，重度阻塞者可能會乾枯發黑、截肢，也就是俗稱的「腳中風」。

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▲中國附醫今天召開記者會，兩名曾罹患周邊動脈阻塞性疾病的張奶奶、郭伯伯現身分享抗病過程。（圖／記者游瓊華攝）

中國醫藥大學附設醫院今天召開記者會，心臟血管中心周邊血管科主任、下肢動脈阻塞治療團隊召集人徐中和醫師表示，周邊動脈阻塞性疾病的高風險因子，包括老化、家族病史、吸菸、糖尿病、肥胖和三高等，國外研究統計顯示， 「周邊動脈阻塞性疾病」的發生率約12%， 尤以步入中年45歲以上的人居多。

徐中和也分享兩起病例，一位是72歲的張奶奶，有高血壓、心臟冠狀動脈阻塞以及甲狀腺機能亢進病史，並出現陣發性心房顫動情形。

張奶奶日前出現右下肢冰冷還異常疼痛，到院檢查發現右下肢膕動脈血栓，下肢血液循環嚴重阻塞，院方立刻啟動「24小時溶栓團隊」，緊急進行導管溶栓手術，加上運用「機械性取栓）」與「超音波震碎血栓導管治療」，張奶奶血液循環獲得大幅改善，成功避免截肢的危機。

另一個搶救下肢成功的治療個案，是80歲的郭姓老翁，郭翁罹患高血壓、糖尿病、心臟冠狀動脈阻塞、持續性心房顫動並心衰竭，並且有「慢性阻塞性肺病」等多重病史，同樣也因為右下肢冰冷且劇痛一天，到院急診，經過手術順利移除血栓，血流也恢復正常，避免重殘被截肢的命運。