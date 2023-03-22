華視「踏出地平線」標示為廣告　NCC認定沒有超秒



▲華視節目「踏出地平線」，在最後一秒揭露僑委會廣告標示。（資料照片／翻攝華視）



記者陳世昌／台北報導



華視及華視新聞資訊台播出「踏出地平線」第一、二集節目，該節目一集長達1小時，並於片尾標示為僑委會廣告，因而可能涉違反廣電法廣告超秒數，但NCC(通傳會)22日決議華視該「被標示為廣告的內容」並沒有超過播送總時間百分之十五(9分鐘)，即沒有超秒違法，只發函華視改進，不做處罰。



華視是在110年拿到僑委會1,200萬元標案，由華視前代理總經理陳雅琳出訪各國製播節目。華視及華視新聞資訊於110年12月26日、111年2月4日、27日、28日播出「踏出地平線」第1、2集節目，並於片尾標示「中華民國僑務委員會廣告」。



NCC表示，政府編列預算辦理政策宣導，依據主計總處主管的預算法第62條之1執行原則，由NCC主管的部份是依據廣電法去判定華視是否有違反廣告超秒數規定，目前無線台是一小時最多9分鐘(15%)。



長達1小時的內容，且被華視標示為廣告，但NCC最終認定華視並沒有違反超秒數(9分鐘)，僅決議函請業者就以下事項予以改進：



(一)承接政府標案應依廣播電視法及預算法相關規定辦理。

(二)宜針對員工加強相關法規教育訓練，落實法遵。