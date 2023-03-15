《台視新聞台》入主CH52再等等　NCC審議預計4月中下旬有結果



▲台視新聞團隊爭取新聞台上架CH52（資料照片／台視提供）



記者陳世昌／台北報導



洄瀾及北都數位等9家有線系統經營者申請《台視新聞台》上架CH52，經過一年程序審查，15日首度排入NCC(通傳會)委員會進行實質審議，由系統台代表練台生、台視代表周法勛接受NCC委員面談。NCC表示，本案最遲預計在四月中下旬會有結果。



NCC發言人翁柏宗轉述15日本案審議情況表示，台視在人力規畫的部份，目前總員工數663人，其中新聞部363人、財經台25人，如新聞台獲准上架CH52，新聞人力將逐年增至420人以上；這次上架的條件是，雙方互不支付上架費、授權費，台視需再補件相關財務規劃。NCC將待台視補件各種資料後續行審議。



根據NCC資料，原CH52《中天新聞台》下架後，有46家系統改播《華視新聞資訊》，總戶數340萬戶，佔比73.36%。另有洄瀾及北都數位等9家申請播出《台視新聞台》仍在審議中，有33.3萬戶，佔比7.18%；有9家系統台的CH52空著，也未申請新的替代頻道(曾申請但被NCC否決)。