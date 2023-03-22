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十大違規食藥廣告「它」最離譜！　宣稱改善心血管累計遭罰198萬

▲▼ 十大違規食藥廣告 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲食藥署公布111年十大違規食藥廣告 。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署公布111年違規廣告監測結果，以網路件數最多，佔比高達51.3%，但裁罰金額最高者為電視廣告，共計裁處1億2581萬元，其中又以食品1961件、佔比65%排名第一。食藥署表示，電視廣告違規廠商中，臺鹽實業就有3件上榜，陽明生醫、亞洲化學也各有2件，其中又以亞洲化學製造的「Dr.穆拉德芯立強PLUS膠囊」，因宣稱可改善心血管疾病，累積遭罰198萬元。

食品廣告依食品安全衛生管理法第28條規定，倘涉及不實、誇張或易生誤解，可處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰，涉及宣稱醫療效能，可處60萬元以上500萬元以下罰鍰；化粧品廣告則依化粧品衛生安全管理法第10條規定，倘涉及虛偽或誇大，可處4萬元以上20萬元以下罰鍰，涉及宣稱醫療效能，可處60萬元以上500萬元以下罰鍰。

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根據食藥署統計，十大違規廣告分別為：1.「日本味王金盞花葉黃素磷脂膠囊」；2.「Dr.穆拉德芯立強PLUS膠囊」；3.「陽明生醫一家人益生菌S」；4.「日本森下仁丹晶球長益菌」；5.「A.H.A強股配方」；6.「百力能專利核糖膠囊EX PLUS」；7.「台鹽專利黑魔髮健康還原黑洗髮露」；8.「Dr.穆拉德靈活固步立PLUS強效膠囊」；9.「台鹽生技超激S植纖飲」及10.「【RELIVE】西班牙藏紅花護緊神方」等產品。

食藥署企劃及科技管理組組長許朝凱表示，上述產品廣告內容大多涉及療效及生理功能，均已違反相關規定並依法裁處，其中「Dr.穆拉德芯立強PLUS膠囊」產品，廣告誆稱為「能有效改善心血管疾病、告別疾病」等誇張療效，累計開罰198萬。

另外，臺鹽實業製造的「台鹽專利黑魔法健康還原黑洗髮露」，則是十大違規廣告中唯一上榜的化粧品，因宣稱「10天提升髮黑色素」，被台南衛生局開罰23次、累計裁罰85萬。

許朝凱提到，電視廣告違規暴露時間長，對消費者影響大，也較容易被監測，容易遭衛生局按次開罰，去年累計裁罰1億2581萬元，佔總裁罰金額2億5860萬元的一半。

馬偕醫院營養師蔡ㄧ賢表示，民眾每天攝取食物都含有一定營養素，購買保健食品時，也須詳讀成分與適用對象，避免盲目購買同一類型產品，否則可能會因吃下過多劑量，而產生中毒風險。

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