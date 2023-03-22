大谷翔平再見三振封神！　全場卻狂點名1人「神劇本大師」

▲大谷對戰楚奧特時，球速飆到100英里，相當於164公里火球。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

大谷翔平今（22日）在冠軍戰展現驚人二刀流，更率日本隊擊敗美國，奪下隊史第三冠。有趣的是，大票球迷狂點名1人，是成就9局上他與楚奧特（Mike Trout）「世紀對決」的重要關鍵，洗版狂喊「本日MVP就是你了」、「劇本大師」、「最佳編劇，最佳導演，最佳男配角」。

稍早在日本拿下經典賽冠軍後，網上話題衝上最高峰，除了大谷翔平的二刀流和再見三振封神，許多球迷在PTT點名達比修有，直呼「達爾八局後援，先讓比分變成3:2，1分差更有張力，再讓一個跑者上壘，造成最後九局兩出局的大谷VS楚奧特，然後再見三振完美Ending，這應該都是寫好的劇本吧？」

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▲達比修有被大票鄉民封為「劇本大師」。（圖／達志影像／美聯社）

而另一名網友也發文笑喊，這是漫畫都不敢畫的情節，「9局1分差，最強投手VS最強打者，世紀的谷鱒對決，如果沒有達爾在8局送幸福，根本沒有這個劇本，給他MVP沒問題吧？」

對此，大票鄉民洗版附和，「達爾幫忙拉收視率的」、「合理劇本100分，掌控丟1分的男人」、「不愧是棒球藝術家達爾」、「真佈局投手，負責寫劇本的」、「電視台收視率獎」、「編劇大師」、「真的是漫畫都不敢這樣畫XDDDD」、「連出局數都抓好上場的」、「精算師~用心良苦」、「一切都在他的盤算中」、「FOX導播」。

回顧這場戰役，達比修有在8局上登板，1出局舒瓦柏（Kyle Schwarber）轟陽春砲，美國追回1分；接著大谷翔平9局上登板關門，先保送麥克尼爾（Jeff McNeil），貝茲（Mookie Betts）敲出雙殺打，與楚奧特（Mike Trout）速球對決，最終再見三振，贏得勝利。

▲大谷翔平與楚奧特的世紀對決 。（圖／截自天使球團IG）