激戰14歲小女友「搞出人命」！色男：她有貞操自主權　法官打臉

▲台北曹姓男子和14歲少女上床，還辯稱她有性自主權，兩人是兩情相悅。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者黃宥寧、郭玗潔／台北報導

台北曹姓男子和14歲少女萱萱(化名)交往，還把她帶回住處激戰，導致她懷孕墮胎、暫時休學。全案曝光後，曹男被對方母親告上法院，他卻辯稱萱萱有身體自主權，兩人上床是你情我願，不過法官不採信這番說詞，判他要各賠萱萱及其母親20萬元、10萬元，全案還可上訴。

判決指出，曹男於2020年2月底、3月初開始和萱萱交往，明知她才14歲，還在同年12月間晚上，把她帶到住處激戰，導致她懷孕，必須人工流產，全案也因此曝光，萱母怒告曹男求償共80萬元。

全案審理時，曹男辯稱他是犯法沒錯，但貞操權應該是自主決定，而他和萱萱當時是男女朋友，兩人在你情我願、兩情相悅下發生關係，他並沒有侵害她的身體、貞操權，萱母求償金額過高。

法官認為，萱萱還未滿16歲，事發時心智尚未完全成熟，欠缺完全性自主的判斷能力，曹男的侵害行為會造成她的性觀念偏差，影響她身心發展，也增加萱母導正、保護的精神負擔，審酌萱萱目前休學、曹男造成的傷害等情，判他要賠萱萱20萬元、賠萱母10萬元，全案還可上訴。