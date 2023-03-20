台北街頭上演「落跑雞」！小短腿竄逃90分鐘　警跑百米輸慘

記者張君豪、黃資真／台北報導

台北市中正區和平西路一段與南昌路口18日上午上演「鴿子追雞」的戲碼，1隻寵物雞逃走在路上亂竄，員警跑百米仍抓不到，最終雙方僵持90分鐘後，終於順利捕獲，搞笑畫面在網路上也引發討論。

▲1隻寵物雞誤闖馬路，員警跑百米仍抓不到牠。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



網路上流傳的畫面中可以看見，寵物雞利用小短腿跑到分隔島上，熱心民眾與員警欲前後夾擊，怎料還是被牠跑掉，年輕警員追了百米仍跑不贏雞隻，最後花了90分鐘，才把雞趕進南昌公園內，順利抓回警局。

▲寵物雞品種為道格雞，黑白相間的毛色十分美麗。



警方說明，18日早上10時許獲報，有隻寵物雞在路口亂竄，恐影響用路人安全，準備好垃圾袋與撈網前往抓雞，員警先調整現場路口號誌，避免車輛撞到，抓到雞後立刻裝進紙箱內帶回派出所，並通知台北市動物保護處處理。

中正第二分局呼籲，飼主攜帶寵物外出，應用鍊繩等管束寵物的行為，避免寵物在道路上隨意亂竄，將造成來往用路人危險。即使未造成事故，寵物在路上亂跑之行為如足以影響交通秩序，已違反道路交通管理處罰條例第84條規定，飼主因為疏縱或牽繫寵物在道路奔走而妨害交通，將面臨新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰。