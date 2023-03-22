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新北警斑馬線旁「示意先過」騎士停車禮讓　他看路口笑了：陷阱

▲新北警斑馬線「示意騎士先過」他停車禮讓　他看路口傻：陷阱。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲新北一名騎士看到員警要過斑馬線時開始減速。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

記者鄒鎮宇／綜合報導

陷阱題？有騎士日前行經新北市三重區頂崁街時，看到一名員警過馬路，並抬起手疑似示意機車可過，但騎士仍禮讓員警先過。影片曝光後，有網友發現一關鍵直呼是陷阱，「明明可以過一條斑馬線就到7-11，偏偏要過兩條」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」21日以「這陷阱我是不會中的」為題PO出一段42秒影片。影片顯示，一名騎士18日下午5時許行經新北市三重區頂崁街時，看到一名員警從對向車道過馬路便開始減速。

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騎士剛好要在該路口右轉，而員警過馬路後也要再過馬路去對面的超商，雙方在路口處停了約2秒。期間，員警先舉起右手示意騎士繼續騎，騎士則舉起右手請員警過馬路，等待員警過馬路後才繼續行駛。

▲新北警斑馬線「示意騎士先過」他停車禮讓　他看路口傻：陷阱。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼員警與騎士互相禮讓。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲新北警斑馬線「示意騎士先過」他停車禮讓　他看路口傻：陷阱。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

網友看完紛紛留言，「謝謝警察的教育，台灣人出名了不會禮讓，希望未來都能這樣延續，辛苦了臺灣警察」、「我覺得不錯啊～這樣可以順便訓練一下駕駛人的基本觀念」、「三重真的…恩…我三重人騎車都很小心，很怕XD」、「其實在這個情況之下，你先過應該是不會怎麼樣，因為他有揮手示意叫你先過，因為是服從警察的指揮」、「我是覺得他真的要讓你，你轉的話，他如果要抓你還要再過一次馬路才能到他的機車，他只是要去買飲料」、「說真的啦，你不違規誰蹲的到你？一堆人根本本末倒置」。

也有人說，「看那個路口規劃…沒有先走不用過枕木紋行人穿越道的那側而選擇過兩次馬路，這完全就是在釣魚吧！」「我只看到（員警拿著）熱感式罰單機」、「當警察沒有使用正規交通指揮手勢時，應視同其未進行號誌接管任務。這影片中的警察，明顯沒有在指揮交通」、「明明可以過一條斑馬線就到7-11，偏偏要過兩條」。

▼網友留言如下。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼新北警斑馬線「示意騎士先過」他停車禮讓　他看路口傻：陷阱。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼新北警斑馬線「示意騎士先過」他停車禮讓　他看路口傻：陷阱。（圖／YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

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