女律師私密處除毛被削肉　業者堅持是「小破皮」給OK蹦+2項賠償

▲黃姓女律師被美容師削下一塊肉。（示意圖，與本文無關／取自pxhere）



記者崔子柔／綜合報導

黃女透過友人在臉書社團「爆料公社」指出，該名美容師在進行除毛前，要求黃女做雙手抱膝的動作，但當時房間門沒鎖，另名美容師帶了一位客人進入房間，「美容師一個慌亂，刀片亂揮」，黃女的手就被美容師的刀片削下一塊肉，15分鐘都無法止血。

診所當天替黃女貼了OK蹦，上面再蓋人工皮，並給了2塊指甲大小的人工皮及2小罐生理食鹽水，交代傷口不要到水，黃女反應稱傷口在關節處貼不住，業者仍消極說只是小破皮、不要碰水。

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▲黃女評論。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



黃女隔天發現傷口發炎，到醫院掛急診才驚覺需要縫合及打破傷風疫苗，現在傷口大致癒合了，但明顯缺了一塊肉，診所提供一盒ok繃、3千元、3次傷口雷射（強調一次價值5000元）的賠償，後續黃女要求5萬元賠償，包含醫療費用、車資、工作損失及精神賠償，另要求無限次免費手部美容，達到恢復原狀為止，診所則已讀不回。

▲黃女傷口癒合情況。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



黃女本身職業是律師，目前已經對診所提告，診所也發出聲明表示，得知黃女要就醫時，便即時回應會派人陪同並負擔相關費用，但黃女只說已經自行就醫治療、驗傷，並到警局提告過失傷害，「同仁被傳喚並製作警詢筆錄完畢，基於偵查不公開原則，本診所不便再就本次事件多有評論」。

▼診所聲明。（圖／翻攝自Facebook）

