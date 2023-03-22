獨／高雄路霸「超秋」！亂停擋道拿鋤頭K人腦門　他提告疑警吃案

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局三民二分局鼎金派出所之前才破獲槍枝，沒想到現在卻被民眾指控疑似吃案！一名白姓男子被人拿小鋤頭擊傷頭部，他指控到鼎金派出所報案，派出所內的員警說講風涼話，還勸他別報案自行和解「私了」就好，雖然最後在他堅持下完成筆錄，只是警方受理報案後應該現場交付的受（處）理案件證明單，到現在都沒半個影！

記者21日晚間向三民二分局求證此事，分局僅說：「不予回應。」所以記者轉而詢問高雄市警察局，市警局表示依照現行規定，只要民眾來報案，員警應該積極受理，同時不應該介入還勸說「和解」，同時完成報案之後，當下就應該給予報案民眾「受（處）理案件證明單」，這起受理案件明顯有瑕疵，不符合程序。

一名白姓男子指控，他在18日下午兩點多，前往三民區的道德院參拜，要開車離開的時候，有一台車竟然大辣辣的擋住停車場出入口，駕駛不見人影！他等了近20分鐘，這位車主才出現，當下他跟這台車主反映：「車子不應該停在出入口擋道，造成別人的不方便。」沒想到好意勸說卻惹怒對方，對方竟然從車內拿出了小鋤頭逞兇追打，白姓男子一路逃竄，白姓男子覺得對方對自己「意圖致死」的意圖非常明顯，加上對方都蓄意都往頭部攻擊，造成白姓男子耳朵被鋤頭刨傷流血。

▲紫色衣服男子把車停在停車場出入口，而且持小鋤頭攻擊 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲白姓男子指控對方車停在停車場出入口，他等超過20多分鐘，對方才出現 。（圖／記者吳奕靖攝）

白遭攻擊後，前往鼎金派出所報案，但他指控警方疑似想「吃案」，他說，第一時間警方先幫對方說話，要他私下和解就好，不要報案！只是白姓男子覺得不甘受辱受傷，所以堅持提告，警方才「勉為其難」以停車糾紛造成「雙方互毆」朝傷害罪受理。

不過最扯的事，從案件發生到現在，白姓男子都還沒有拿到受處理案件證明單，就連19日特地到派出所要索討，還是沒有拿到，他不排除警方似乎有意低調處理這件事之外，甚至是不是以前人家常說的「警察吃案」。

▲白姓男子被小鋤頭攻擊頭部受傷，醫生縫合傷口。（圖／記者吳奕靖攝）