限時5天！超商獨家「哈根達斯冰沙」只要75元　抹茶拿鐵買4送2

▲7-11獨家3款哈根達斯聯名冰沙限時下殺「買2送2」。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／綜合報導

這周六（3/25）要補班別憂鬱，等到下班後立刻買杯飲料犒賞自己！就有超商將推出連續5天咖啡飲品優惠，獨家3款哈根達斯冰沙下殺買2送2，等於每杯折扣完只要75元，超級划算，另外還有抹茶拿鐵、檸檬青茶買4送2等優惠，絕對要把握便宜喝。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出指定咖啡飲品優惠，3/25起至3/29止，CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵／冰贅沢八女抹茶拿鐵任選買4送2、CITY TEA一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選買4送2、CITY CAFEx哈根達斯149元系列指定飲品（包含：抹茶紅豆拿鐵冰沙／莓好拿鐵冰沙／芒果覆盆子拿鐵冰沙)每日限量任選買2送2。

7-11門市在3/24起至3/26止則有「CITY PRIMA精品燕麥拿鐵(冰/熱)買1送1」以及「CITY CAFE濃萃美式／濃萃拿鐵(冰/熱)任選2杯88元」，其中，CITY PRIMA精品燕麥拿鐵為新品，以散發柑橘與莓果甜香的非洲衣索比亞古吉精品咖啡加入OATLY燕麥奶，口感滑順回甘，限指定門市販售。

▲萊爾富也有限時3天咖啡優惠，Hi Café特濃系列咖啡「加1元多1杯」。（圖／萊爾富提供）



萊爾富也將在3/24起至3/26止推出咖啡優惠小確幸，Hi Café大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵「加1元多1杯」，等於單杯特濃美式咖啡只要28元、單杯特濃拿鐵咖啡只要33元；另外，3/23起至3/26止，萊爾富Hi-Life VIP APP「整買零取」也有組合優惠，Hi Café特濃美式「買7送5」、特濃拿鐵「買7送4」，冰熱任選，可兌換期限達3個月。