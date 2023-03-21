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超商最新「2大隱藏版美食」！白醬焗烤飯太欠吃　滿滿起司狂牽絲

▲▼7-11最新隱藏版美食「馬茲瑞拉佐奶油雞肉焗飯」、「炙燒九州甘口醬油烤飯糰」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11將在3/22起開賣「馬茲瑞拉佐奶油雞肉焗飯」，香濃白醬搭配滿滿起司，每一口都會牽絲。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

起司控快看！就有超商推出全新「2款隱藏版美食」，首推超邪惡「馬茲瑞拉佐奶油雞肉焗飯」，加熱後香氣超濃郁，雞肉與米飯皆裹滿香濃白醬，最上層再鋪滿起司，送進嘴裡的每一口都超幸福，另外則是居酒屋經典小點「醬油烤飯糰」，簡單又美味。

7-11將在3/22起開賣2款隱藏版冷凍美食，起司控一定要搶吃「馬茲瑞拉佐奶油雞肉焗飯」，使用香濃白醬為基底製成奶油雞肉燉飯，再鋪上滿滿的馬茲瑞拉起司，經直火炙燒呈現金黃色鹹香風味，每一口都會牽絲且不膩口。

▲▼7-11最新隱藏版美食「馬茲瑞拉佐奶油雞肉焗飯」、「炙燒九州甘口醬油烤飯糰」。（圖／記者周姈姈攝）

▲來7-11一趟就能品嚐美味的焗烤飯。

另一款為「炙燒九州甘口醬油烤飯糰（2入）」，嚴選100%在地越光米搭配日本直輸鰹魚昆布醬油，再以直火燒烤逼出香氣；以上新品自3/22起至4/4止還可搭配優惠，加10元即可多喝1瓶御茶園台灣金萱550ml。

▲▼7-11最新隱藏版美食「馬茲瑞拉佐奶油雞肉焗飯」、「炙燒九州甘口醬油烤飯糰」。（圖／記者周姈姈攝）

▲「炙燒九州甘口醬油烤飯糰」簡單美味。

另外，本周六（3/25）是國際關燈日，7-11、COLD STONE、Mister Donut等共8大品牌將共同參與「Earth Hour地球一小時」關燈行動，當天晚上8點半起，共有超過7000間門市將關閉招牌燈1小時，約可省下1萬度電，相當減少5(公噸CO2e)的溫室氣體排放量，落實「地球永續 你我日常」永續理念。

▲▼鶴茶樓推5款凍類配料。（圖／鶴茶樓提供）

▲最新凍飲手搖杯開喝了。（圖／鶴茶樓提供，下同）

鶴茶樓最新「凍飲系列」飲品開喝了，一次推出5種凍類配料、7款凍飲新組合，配料部分首推「芝麻糊凍」，嚴選百分之百的新鮮黑芝麻製成，每一口都能咬到濃濃芝麻香，而「泰式奶茶凍」則是把泰奶變身成配料，有著特殊茶香氣，除外還有Q彈「杏仁凍」、「桂香烏龍凍」、「鶴頂紅茶」等吃。

▲▼鶴茶樓推5款凍類配料。（圖／鶴茶樓提供）

▲泰式奶茶變成手搖配料。

飲品組合部分首推經典「茶凍奶茶」，無論是桂香烏龍凍還是鶴頂紅茶凍搭配復刻傳統奶茶，經典又好喝，還有芝麻糊凍混搭杏仁凍的「鴛鴦凍奶茶」以及「杏仁凍桂香烏龍茶」、「桂香烏龍凍綺夢那堤」、「泰式奶茶凍鶴頂那堤」、「芝麻糊凍鶴頂那堤」、「芝麻糊凍蕎麥那堤（3/27開賣）」等選擇，即日起於全門市上市，今（21）日還有「凍飲系列第2杯半價喝」優惠，以價低品項作為半價優惠，每人限購2組。

▲▼鶴茶樓推5款凍類配料。（圖／鶴茶樓提供）

▲鴛鴦凍奶茶可以一次吃到芝麻糊凍混搭杏仁凍。

▲▼鶴茶樓推5款凍類配料。（圖／鶴茶樓提供）

▲首推茶凍奶茶組合。

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