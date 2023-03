台灣外交部痛批中國「俄烏和平計畫」：我們不是白痴

▲習近平訪俄與普丁會面。(圖/達志影像/美聯社)



記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯總統普丁在克里姆林宮歡迎習近平的到訪,普丁告訴習近平,俄羅斯隊北京提出的解決烏克蘭危機的「和平計畫」已經仔細研究。對此台灣外交部在推特上發文痛批中國試圖扮演烏克蘭和事佬的角色,並且強調「我們不是白痴」(We ain’t no idiots)。

外交部推特發文表示,「中華人民共和國威脅要對台灣和其他國家開戰,但想向發起對烏克蘭戰爭的俄羅斯提出和平計劃。我們不是白痴。想要和平?兩個獨裁者都應該立即停止他們的威脅、侵略和擴張主義」。文末還署名JW應是Joseph Wu,也就是外交部長吳釗燮。

The #PRC threatens war against #Taiwan & others, but wants to propose a peace plan to #Russia, who initiated the war against #Ukraine. We ain’t no idiots. Want peace? Both autocrats should immediately stop their threats, aggression & expansionism. JW https://t.co/ObD7NhXdDD