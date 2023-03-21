　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣外交部痛批中國「俄烏和平計畫」：我們不是白痴

▲▼習近平訪俄與普丁會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平訪俄與普丁會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁在克里姆林宮歡迎習近平的到訪，普丁告訴習近平，俄羅斯隊北京提出的解決烏克蘭危機的「和平計畫」已經仔細研究。對此台灣外交部在推特上發文痛批中國試圖扮演烏克蘭和事佬的角色，並且強調「我們不是白痴」（We ain’t no idiots）。

外交部推特發文表示，「中華人民共和國威脅要對台灣和其他國家開戰，但想向發起對烏克蘭戰爭的俄羅斯提出和平計劃。我們不是白痴。想要和平？兩個獨裁者都應該立即停止他們的威脅、侵略和擴張主義」。文末還署名JW應是Joseph Wu，也就是外交部長吳釗燮。

CNN對於習近平訪俄分析指出，北京所提的「和平計畫」將自己塑造成中立和平調解人，努力平衡與莫斯科的「無上限」關係和與西方的緊張關係，但北京的中立主張也拒絕承認衝突的性質，迄今為止一直避免稱俄羅斯的行為是「入侵」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
日本再見安掰了墨西哥！　他一壘→本壘「只花10.28秒」
灌春雨！　「連4天降雨熱區出爐」
iPhone相簿「1功能」驚呆她　一票人喊讚：從沒注意過
士林「出現一整排阿兵哥」　在地人曝原因
快訊／瑞信AT1債券秒變壁紙！　國人踩雷約17億
「演藝圈夫妻」5萬買BP黃牛票！　阿Ben酸：到底教會孩子什
錯過再等40年！「月掩金星」將登場　全台肉眼可見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本首相突訪烏克蘭　中國外交部：希望多做有利「局勢降溫」的事

台灣外交部痛批中國「俄烏和平計畫」：我們不是白痴

紅包「放假鈔」爽吃一頓！前男友和閨蜜來婚禮鬧場　她怒告詐欺罪

騎乘妹「馬上爆乳辣搖」　網噴鼻血喊：為什麼不是我女友

超強孕婦挺9月大肚參賽！跑1600m僅花5分鐘　還比「懷第1胎」快8秒

赴泰遊玩高空彈跳　繩索半空「突然斷裂」港男直墜湖底

西方制裁受挫！　俄羅斯成為「中國最大原油供應國」

自家農田出現大型犬屍　日農夫報警才知是「腐敗男屍」！

寶媽看過來！嬰兒「抱坐膝上飛行」超危險　美籲強制人人有位

韓12歲男童遭虐死！被繼母「反綁椅子」逼抄聖經　雙腿瘀傷232處

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

孩用馬克筆塗鴉豪車擦不掉　父親豪爽任畫 ！ 秒變漫畫風

賈永婕遭BLACKPINK粉打臉說謊！　親自回應「擋視線+公關票」

日本首相突訪烏克蘭　中國外交部：希望多做有利「局勢降溫」的事

台灣外交部痛批中國「俄烏和平計畫」：我們不是白痴

紅包「放假鈔」爽吃一頓！前男友和閨蜜來婚禮鬧場　她怒告詐欺罪

騎乘妹「馬上爆乳辣搖」　網噴鼻血喊：為什麼不是我女友

超強孕婦挺9月大肚參賽！跑1600m僅花5分鐘　還比「懷第1胎」快8秒

赴泰遊玩高空彈跳　繩索半空「突然斷裂」港男直墜湖底

西方制裁受挫！　俄羅斯成為「中國最大原油供應國」

自家農田出現大型犬屍　日農夫報警才知是「腐敗男屍」！

寶媽看過來！嬰兒「抱坐膝上飛行」超危險　美籲強制人人有位

韓12歲男童遭虐死！被繼母「反綁椅子」逼抄聖經　雙腿瘀傷232處

暗指馬英九？　陸委會報告：中共近期頻密邀我政黨人士赴陸宣揚統一

經痛用暖暖包熱敷　依依「燙傷一片紅色疤痕」驚：還是要小心

日本再見安掰了墨西哥！　他開鬼步「只花10.28秒」一壘→本壘

集思永續解方　信義房屋與史丹佛專家跨國際視野與在地行動

妹妹出門玩累倒！汪「當枕頭」沿路護送回家　媽感動：最好玩伴

日本首相突訪烏克蘭　中國外交部：希望多做有利「局勢降溫」的事

「開車出門不見車」男外出迷途癱佳路旁　暖警助協尋人口返家

失智男躺機捷A2站…警助返家　花店妻送「玫瑰花」致謝遭婉拒

理想混蛋雞丁聲音太特別　遭說「沒辦法跟別人放一起」被迫離開合唱團

全台最大北海道展！SOGO忠孝館可樂餅咖哩飯、拉長起司蛋糕初登場

女友傳訊暗示「穿很辣」　他興奮回房結局翻轉XD

國際熱門新聞

女網紅搭車遭評分！高中生：脫口罩很醜

網美「偏頭痛2年」痛到不能走！確診罕病數月病逝

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

COVID-19溯源新證據　指向武漢華南市場所販售貉

情侶撿錢包藥妝店狂刷！失主2天後察覺崩潰

李根大尉遭「重量級」直播主騷擾　出拳互嗆

習近平告訴普丁：兩國有相似的目標可合作

觀光客「衝泰國呼大麻」！　嗨到被送院

蘇35戰機緊急升空！　俄指2架美軍轟炸機飛向邊境

《黑暗榮耀》翻版　德12歲少女遭32刀捅死

亞馬遜宣布將再「裁員9000人」

捷克眾議院議長無視中國　本周率150人訪台

一家五口陳屍住處！40歲男先殺妻小再輕生

亞馬遜3個月裁2.7萬員工！　CEO曝原因

更多熱門

相關新聞

俄羅斯成為「中國最大原油供應國」

俄羅斯成為「中國最大原油供應國」

沙烏地阿拉伯過去一直都是中國最大的原油供應國，但隨著烏俄戰爭爆發，俄羅斯面臨西方國家制裁，中俄間的貿易往來更加頻繁，光是今年首2個月的原油交易量就比去年同期增加23.8％，這也讓俄羅斯取代沙烏地成為中國最大的原油供應國。

美歐加碼23.5億軍援　澤倫斯基：對勝利充滿信心

美歐加碼23.5億軍援　澤倫斯基：對勝利充滿信心

習近平調停紛爭　俄烏停戰露曙光

習近平調停紛爭　俄烏停戰露曙光

CNN：北京正「挑戰美國」領導世界秩序

CNN：北京正「挑戰美國」領導世界秩序

紐時：習近平出訪俄羅斯「非和平使者」

紐時：習近平出訪俄羅斯「非和平使者」

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

男模跳樓輕生享年35歲

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣炸了

日本冠軍戰先發出爐　大谷可能後援

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

林俊傑演唱會「臨陣退貨嘉賓」！爆紅男團火大離場

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

快訊／日本再見安打逆轉墨西哥！

情斷Gino搬離愛巢！　夏宇禾11字回應：謝謝關心

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面