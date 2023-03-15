超商「聯名之王」是誰？老饕狂推1系列：幾乎沒有雷的

▲超商聯名商品琳瑯滿目。（示意圖／本報資料照）

網搜小組／閔文昱報導

YouTuber「Joeman」日前與超商合作推出聯名商品，不料上市後民眾反應兩極，引發不少討論。對此，有網友好奇，現在每家超商的聯名的商品都不少，「哪一個系列的聯名是最好吃的？」貼文一出，馬上有不少網友點名1品牌，大讚「幾乎沒有雷的」。

一名網友在臉書「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文表示，最近超商的聯名產品引發不少話題，許多人都在討論，而現在各家聯名的產品都不少，也讓他不禁好奇「想問一下大家，有覺得哪一個系列的聯名是最好吃的嗎？」

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▲原PO好奇，哪個系列的超商聯名商品最好吃。（圖／翻攝自Facebook／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

文章曝光後，隨即吸引網友熱烈討論，紛紛留言「小七的埠杭豆漿飯糰啊，最神飯糰」、「小小樹食跟陽明春天，讚」、「網紅的話覺得千千得不錯」、「印象中飯店系列的都不差吧」、「滴妹的冰淇淋」、「小七頌丹樂的泰式系列不錯，打拋雞麵好吃」、「雙月的雞湯好喝」、「古娃娃的不錯」、「紫豔的飯捲好吃」、「21世紀烤雞飯」。

其中，不少老饕都點名「京華酒店」的聯名系列，「身為小七的愛好者，晶華的聯名系列都很喜歡，像松露烤雞義大利麵是少數寬麵的選擇！寬麵派應該都愛」、「晶華的吧，幾乎沒有雷的」、「晶華牛肉麵、燉飯、松露烤雞義大利麵不錯吃」、「晶華的聯名偏貴，但算好吃」、「晶華滿頂的」、「晶華新的海鮮燉飯真的頂，料滿多的」。