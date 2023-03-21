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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭綠轟「無心市政、市政死當」　市府澄清：施政報告是慣例

▲▼蔣萬安,侯友宜環狀線北環段CF680B區段標工程開工動土典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／新北報導

被視為披藍袍出戰2024的熱門人選、新北市長侯友宜近日傳出悄悄開始布局，新北市府更開始著手整理侯的「畢業展」，此舉遭綠營市議員轟「無心市政、市政死當」。對此，新北市府發新聞稿澄清，新北市議會固定一年兩次會期，市長的施政報告為每一會期必須對議會履行的義務，這次已經是侯友宜上任以來的第九次施政報告，外界無須加以穿鑿附會、加油添醋。

為佈局2024，傳出新北市府正在著手準備侯友宜的「畢業展」，同時侯友宜也積極串連北北基桃4縣市，似乎是要為2024打團結牌，為總統大選來備戰。對此，多位民進黨市議員砲轟，侯友宜第二任都未滿百天，就在籌備畢業典禮，令人啼笑皆非，不知是要凸顯無心市政還是市政死當。

市府表示，市府團隊以民為天，為了打造市民安居樂業的生活環境，不分春夏秋冬，都有重要的活動以及建設推出，如12月到元月的新北歡樂耶誕城、跨年夜的淡江大橋跨河煙火、2月的平溪天燈節、3月剛舉行的萬金石馬拉松、暑假期間的河海音樂季等，年年有之，市民皆知且有感。而市長每年按慣例至議會進行的施政報告，更是代表市政府對於相關活動及建設，向議員及市民朋友做清楚的說明，一切與市政息息相關，熟悉議事規則的市議員應該都能明辨謠傳內容的真偽。

另外，市府也說明，行動治理、簡政便民為侯重要政策，因此上任後民政局立即規劃辦理，深入了解各區基層的大小問題。歷年辦理期間均為一月至三月開起，111年因為疫情延至五月開始辦理，而今年恢復往常從三月份開始，場次安排方面，依往例請各區公所事先蒐集里長意見，時程常需配合各區狀況做動態規劃，行動治理實施已邁入第五年，在地人士都很了解相關的程序安排。

市府表示，遺憾的是，種種努力卻還是遭到有心人士扭曲揑造為市長無心市政的假象，盼其切勿為了刻意的政治操作，而罔顧事實進行惡意攻擊。
 

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