快訊／09：45發生規模5.3地震　最大震度4級

▲今發生有感地震。（圖／示意圖）
記者李姿慧／台北報導
中央氣象局地震測報中心報告，今(3/21)上午9:45發生規模5.3地震，震央位花蓮縣萬榮鄉，深度7公里，最大震度4級。
其中花蓮4級、南投3級、台東3級、嘉義2級、雲林2級、台中2級、宜蘭2級、彰化2級、高雄2級、台南2級、屏東2級、苗栗1級、新竹1級、桃園1級、台北1級。
▲地震。（圖／氣象局）
【 第020號 顯著有感地震】
發震時間：112年03月21日09時45分19秒
震央位置：北緯23.65° 東經121.31°
震源深度：7.2公里
芮氏規模：5.3
相對位置：花蓮縣政府西南方 49.5 公里 (位於花蓮縣萬榮鄉)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：光復、紅葉、磯崎
3級：西林、水璉、玉里、銅門、鹽寮、花蓮市、富里、西寶
2級：太魯閣、和平
1級：秀林
● 南投縣地區最大震度3級
3級：奧萬大、玉山、合歡山
2級：信義鄉、日月潭
1級：埔里、國姓、竹山、名間、南投市
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：長濱
2級：海端、利稻、成功、池上、東河、鹿野
1級：卑南
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山、番路、民雄、太保市、義竹
1級：大埔
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、古坑、斗六市、水林
1級：土庫、麥寮、四湖
● 臺中市地區最大震度2級
2級：梨山、德基
1級：霧峰、烏石坑、臺中市、大甲、梧棲
● 宜蘭縣地區最大震度2級
2級：澳花、南山、武塔
1級：大同、牛鬥、冬山、內城、宜蘭市、南澳、頭城
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市
1級：員林、二林、大城
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 高雄市地區最大震度2級
2級：旗山
1級：桃源、甲仙、六龜、楠梓、壽山、高雄市
● 臺南市地區最大震度2級
2級：善化、新化、佳里、七股
1級：東山、楠西、永康、臺南市
● 屏東縣地區最大震度2級
2級：九如
1級：三地門、屏東市、新埤
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：鯉魚潭、南庄、竹南、苗栗市
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：五峰、峨眉、竹東、關西、竹北市
● 桃園市地區最大震度1級
1級：三光、中壢、新屋、桃園市
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 新北市地區最大震度1級
1級：三峽、新店、五股、汐止、五分山、淡水
● 臺北市地區最大震度1級
1級：臺北市、陽明山
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