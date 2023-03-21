快訊／09：45發生規模5.3地震　最大震度4級

「墨日」經典賽4強大戰今（21日）開打，回顧稍早情況，4局上墨西哥率先破蛋以3比0領先，直到7局下吉田正尚轟出右外野3分砲，雙方戰成3比3平手。值得一提的是，吉田正尚轟出追平砲的同時，台灣正巧發生地震，引發網友討論。