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情侶出國旅遊！女友爸媽「堅持4人睡一間房」...超瞎理由曝網傻眼

▲分手,情傷,難過。（圖／記者曹悅華攝）

▲父母管太嚴，導致37歲女子和男友交往4年沒同過房。（示意圖／記者曹悅華攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

馬來西亞一名37歲女子抱怨，父母管她管得很嚴格，只要是和男友約會，都會規定要在門禁時間回家，如果兩人要出去旅行，父母就會要求要一起去，並且要4個人睡在同一間房，導致他們交往4年，從來沒有單獨同房，讓她覺得相當困擾。

這名女子向馬來西亞廣播電台「MY（Malaysia）」匿名投稿，抱怨表示，她的父母管教非常嚴格，「我出去跟男朋友約會必須晚上11點回到家，最遲就是12點的門禁」，有時想和男友出國去旅行，她的父母就會要求要一起去，還要4個人睡在一間房才可以，「父母說怕我們做錯事，我真的很無奈」。

原PO指出，就連在國內旅遊也是如此，她都是和媽媽同床，男友則與父親一起睡，但她的父親睡覺會打呼，而且鼾聲很大，導致男友睡不好。原PO最後崩潰的說，自己已經37歲，男友今年40歲，「我跟我男友談了4年戀愛，從來沒有一起在房間睡過同一張床過夜，是我父母管得太嚴了嗎？」

不少網友看完都相當傻眼，「我看到最後備註那邊忍不住狂笑，佩服你男朋友，絕種好男人」、「如果你還是17歲，那我贊同你父母的做法，可是妳都30多歲了，看來你父母是想要你當尼姑吧」、「男朋友這樣也能忍，太厲害了」、「你確定你們的年齡是認真的嗎？」

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