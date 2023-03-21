火辣正妹開價2000「包各種姿勢」！26歲男興奮赴約...見1事秒滅火

▲詐騙集團利用網路上找寂寞男，開出低價包養的全套援交。（翻攝自Pexels）

圖文／鏡週刊

詐騙集團無所不在，近來更把腦筋動到性產業上，台南就有一名26歲男子結識一名女網友，對方進而邀約以2千元援交，但怕他是警察要求先購買遊戲點數5萬當保證金，等到面交後再退還，不過男子一聽就直接滅火，加上正好經過警局，詢問下才知道遇到詐騙，所幸保住了5萬元的辛苦錢。

據了解，詐騙集團利用網路上找寂寞男子，開出低價包養的全套援交，進而誘騙買遊戲點數，讓不少人上當受騙。台南就有一名26歲章姓男子，在交友軟體上認識一名正妹女網友，對方不僅大秀姣好身材，其大膽言論更讓他興致勃勃。

正妹女網友開價1小時2千元全套服務，並包下各種性愛姿勢，還加碼表示可以2小時只要3,500元，讓章男相當興奮，並立刻與對方約了地點，不過到了面交地點，正妹網友又稱怕他是警察，要求章男先購買遊戲點數5萬元來當保證金，隨即讓章男性致滅火，並警覺可能是詐騙，因剛好路過派出所，因此走進派出所詢問，才得知該舉是詐騙手法之一，險些掉入陷阱。

對此，警方也特別呼籲，民眾務必提高警覺，不要把個資與金錢交給陌生人，更不要聽信任何理由購買遊戲點數。

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