美官方報告列種族滅絕等25罪狀　批中國侵犯人權

▲美卿布林肯公布人權報告。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電

美國國務院今天發布年度人權報告，列出種族滅絕、強迫消失、跨國鎮壓等25項罪狀，批評中國侵犯人權。報告對台灣人權表現維持正面評價，但關切記者面臨誹謗罪威脅問題。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天公布國務院2022年度人權報告，透過尊重人類尊嚴、公民自由、政治參與自由等7大領域評估全球198國與地區的2022年人權狀況。

布林肯在報告中點出全球5大人權問題，包括俄羅斯對烏克蘭全面開戰、伊朗以殘酷暴行回應和平示威、中國持續在新疆進行種族滅絕、緬甸軍政府用暴力鞏固對人民控制、塔利班持續對阿富汗婦女採取壓迫歧視性措施。

他另外也關切南蘇丹、敘利亞、古巴、白俄羅斯、委內瑞拉及柬埔寨等國的人權危機。

針對中國，報告洋洋灑灑列出25項重大人權侵犯作為，包括法外殺人、政府虐待、強迫消失、跨國鎮壓、關押政治犯，以及嚴重限制人民宗教、移動、網路使用、和平集會與政治參與自由等。

報告特別點出新疆問題，指種族滅絕及危害人類罪行去年持續在新疆上演，受害者以維吾爾族及其他少數族裔為主，有超過100萬人遭任意拘禁或人身自由被嚴重剝奪。

報告指出，這些受害者遭遇大規模虐待、強迫節育或墮胎、更加嚴苛生育措施、性侵或其他形式性暴力、強迫勞動和宗教、言論與行動自由嚴酷（draconian）限制等迫害。

在台灣的部分，報告對台灣整體人權表現維持正面評價，包括選舉自由公正、女性參政不受限等。