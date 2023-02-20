第二波感染來了？ 杭州2所學校爆群聚　15例均為首次感染

▲杭州10小學生快篩陽性均屬首次感染。（示意圖／CFP，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

一則「杭州兩學校班級多人發熱，下周停課」的消息，19日在陸網上引發關注。杭州市疫情防控指揮部相關負責人表示，杭州個別學校班級出現數名學生感染新冠病毒（均為首次感染），屬於正常現象，並不代表新一波流行的開始。

據《界面新聞》報導，近日，浙江省杭州市有學校出現新冠陽性學生的消息引發關注。2023年2月20日，杭州市西湖區教育局發布《關於網傳西湖區某國小出現多例陽性學生停課的通報》，予以回應。

據杭州日報此前消息，2月19日晚上，杭州多個家長群中流傳著一張西湖區某公辦國小二（3）班的家長通知書。該通知稱，根據上級文件決定，2月20日-23日（周一至周四）停課4天，無身體不適症狀並且快篩或核酸檢測為陰性的學生於2月24日回校上課。

對此，西湖區教育局通報稱，經調查，2月19日（周日）學校陸續接到二（3）班學生周一請假的申請，截止到傍晚18時該班共計10名學生出現發熱症狀，在家快篩顯示陽性，初步考慮為新冠感染。學校根據乙類乙管處置預案，向疾控部門進行了報告並發布了班級停課4天的通知。接報後，區防控辦立即組織區教育局、區疾控中心聯合開展調查處置。

通報強調，通過流調，快篩檢測陽性的學生均無新冠病毒既往感染史，為首次感染，目前症狀平穩，精神狀態良好。

另據杭州日報2月20日報導，杭州市疫情防控指揮部表示，目前感染情況涉及到杭州3所學校，分別是西湖區某國小（共出現10例，均為新冠首次感染）；拱墅區某中學（共出現5例，均為新冠首次感染）。另外，上城區某國小12名學生有發熱症狀，確定為流感聚集性傳播。

報導稱，上述三所學校均已根據相應預案對涉及班級教學課程暫行調整。杭州市疫情防控指揮部相關負責人表示，杭州個別學校班級出現數名學生感染新冠病毒（均為首次感染），屬於正常現象，並不代表新一波流行的開始。另外，目前甲流、諾如病毒感染也已經進入多發期，即便孩子出現發燒等症狀，也不一定是由新冠病毒引起，建議家長第一時間幫助孩子進行快篩檢測。