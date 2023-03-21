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最潮母子檔合體代言麥當勞！高冷周湯豪遇比莉姊　瞬間反差萌

周湯豪與比莉姐合體代言麥當勞（圖／業者提供）

▲「最潮流母子檔」周湯豪和比莉姐再次合體代言，為台灣麥當勞代言最新推出的「1+1星級點」產品組合。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／台北報導

用實力擺脫「比莉兒子」名號、星二代光環的周湯豪，以大膽的時尚和音樂風格成為新一代潮流icon，不僅是解封後第一位受邀赴香港開唱的台灣男歌手，去年更是成功攻蛋，迎來歌手生涯高峰，今年6月在高雄的演唱會，日前門票開賣更是短短三分鐘秒殺一萬張。而他帥氣高冷的形象外表，一遇到比莉姐就被徹底逆轉，近期兩人合體為台灣麥當勞代言，周湯豪不自覺露出可愛反差萌的一面，人設立刻大翻轉，還被加碼爆料童年趣事。

在麥當勞最新釋出的幕後花絮影片中，發現兩人連拍攝空檔都很嗨，像是在開派對一樣，且酷帥的周湯豪一遇到比莉姐，眼神立刻浮現藏不住的笑意，母子你一言我一語，整個互動超有愛。比莉姐還透露，愛吃麥當勞的周湯豪，小時候也曾在麥當勞包場辦生日Party，當時開心的模樣，直到現在都還印象深刻；周湯豪聽到這段過往，則笑回「反正我現在是代言人，說不定今年生日在麥當勞再辦一次！」。

周湯豪與比莉姐合體代言麥當勞（圖／業者提供）

▲周湯豪和比莉姐一邊玩耍、一邊代言，兩人在拍片現場如朋友般相互打鬧、即興熱舞，完全展露母子兩人的好感情。

周湯豪與比莉姐這對「最潮流母子檔」此次受邀為台灣麥當勞代言最新推出的「1+1星級點」產品組合，並一口氣拍攝了三支廣告，周湯豪挑戰一人分飾三角，包括本身就很拿手的超級巨星，還變身為地表最潮跑車駕駛、時尚造型師，無論哪種詮釋，都掩蓋不了他自帶氣場的魅力，一出場就令人忍不住驚呼「這種明星級的待遇，真的可以嗎？！」比莉姐則是壓軸現身，雖然只有短短幾秒，但兩人逗趣互動，還玩起「星級點」、「省錢（台語）點」的諧音，讓觀眾看完不禁會心一笑。

周湯豪與比莉姐合體代言麥當勞（圖／業者提供）

▲周湯豪在廣告中化身氣場全開的地表最潮跑車駕駛。

而兩人在片場玩不停的「星級」、「省錢」諧音哽，是台灣麥當勞全新推出的「1+1星級點」，網羅五大明星商品，搭配指定飲料只需89元，周湯豪表示，「麥克鷄塊」和「可樂」是他最喜歡的搭配，在跟朋友聚會、寫歌寫到半夜、壓力太大或需要休息等時刻，很需要來點美味紓壓一下；比莉姐最愛的點法是「麥脆鷄腿+黑咖啡」，同樣也是很受歡迎的人氣餐點，吃完為自己補充能量後，就有動力繼續努力工作。

超值的「1+1星級點」，明星商品包含經典回歸的麥克雙牛堡、酥嫩多汁的麥脆鷄腿、大人小孩都愛的六塊麥克鷄塊、在地美味的金黃地瓜條以及沁涼必吃的OREO 冰炫風，飲品則可搭配經典美式咖啡或價值38元的中杯冷飲；有吃有喝只需要89元，不用花大錢，就能享受明星餐點！

除了體驗1+1星級點、用優惠價格享美味，也別忘了關注周湯豪與比莉姐合拍的廣告，導演還偷偷捕捉了兩人在拍攝空檔互尬舞步的畫面，剪進三支廣片尾，要讓螢幕前的觀眾感受他們最真實自然的互動。

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