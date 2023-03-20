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國際民調機構：中國人幸福感全球最高　日韓差點墊底

▲▼ 中國疫情,大陸疫情。圖為北京民眾走在街頭，身後為中國國旗。（圖／路透）

▲北京街頭。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

國際民調機構易普索（Ipsos）近日公布了全球幸福指數調查報告，結果顯示，32個國家中，幸福感最高的國家是中國（91%），第二是沙烏地阿拉伯（86%）、第三是荷蘭（85%）。

根據報告，易普索在2022年12月22日至2023年1月6日透過全球顧問線上調查平台，對32個國家的22508位成年人進行了調查。

調查結果顯示，平均而言，在32個國家中，近四分之三（73%）的成年人認為自己很幸福。在所有接受調查的國家中，幸福感指數最高的國家是中國（91%），其後是沙烏地阿拉伯（86%）、荷蘭（85%）、印度（84%）、巴西（83%）。

▲▼北京首都國際機場內大批民眾準備出國。（圖／路透）

美國（76%）和日本（60%）分別排在第14、第29名，南韓以57%排名第31，排在最後一名的是匈牙利，幸福感指數為50%。

報告指出，生活滿意度在拉丁美洲飆升，但在許多歐美國家下降。雖然人們努力建立社會關係，但許多人對未來的人際關係持悲觀態度，五分之一的人認為，他們找不到人可以尋求支持。

報告也提到，平均而言，中等收入國家（按照世界銀行定義）的幸福感，比高收入國家的幸福感增長得更明顯。這也是易普索（Ipsos）從2011年開始追蹤調查以來，中等收入國家的平均幸福水平，首次超過了高收入國家。

此份報告在微博上引起大量討論，但許多中國網友都表示難以理解，「到底是誰在幸福啊？」「到底是誰替我幸福了？」「報告沒有問我啊！我都沒回答，能算嗎？」

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