手機舉超高！站站姐猛拍BLACKPINK　她1招怒治「乖乖坐下了」

▲妹子怒扔紙手帕治站站姐。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓女團BLACKPINK第1天演唱會結束後，網上抱怨連連，因不少平面座位區觀眾站起來拍照，結果擋到後排視線，第2天的狀況則較好，但還是有「站站姐」出現！就有粉絲買了19日1區的票，觀看表演時，前面有位小姐多次站起來拍，手機還舉超高，讓她忍不住怒火、出招整治，對方馬上乖乖坐下。

這位粉絲妹在Dcard發文，「再一次就不是衛生紙了」，說她買的是19日1區的票，誇讚當天大家素質都很好，但仍遇到一位小姐多次站起來拍就算了，畢竟沒有規定不能站、不能拍，但更困擾的是，對方把手機舉超高，多次擋人視線，行為頗惹人厭，「哇全場就妳站起來，不覺得很尷尬嗎？」

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因為對方並不是在前一排，無法口頭請人坐下，原PO與朋友就拿出一小包衛生紙（應為紙手帕），怒丟站站姐，讓當時站著的2個女粉馬上坐下。從畫面中可見，前面的女粉絲一旦站起來，原PO看向舞台的視角就會被擋住，變成只能看大螢幕。

也有遇到類似狀況的粉絲留言，「今天在A7前面，有一個阿姨一直站起來，我直接拿槌子（BLACKPINK應援棒）敲她、叫她坐下，原來粉槌這麼好用欸！」「乾我也是，我也拿粉槌叫前面的阿姨坐下，她直接不敢再站」、「我們這區一開始前面給我站起來，我們直接喊『坐下喇！』然後他們就乖乖坐著。」

▲BLACKPINK在高雄國家體育場辦演唱會。（圖／讀者提供）

實際上，五月天過去也曾在高雄國家體育場開唱，卻沒有出現視線遭阻擋的抱怨，有資深粉絲就在PTT指出，主要原因是「舞台高度的設計」，若是舞台能做高一點，後方的粉絲就不容易被前排站立的粉絲擋住，前排粉絲也會因為要仰頭看表演，大多會選擇坐下觀看。

還有「演唱會規定」，他表示，五月天演唱會基本上都是全程禁止拍照錄影，所以不會有前方歌迷高舉手機擋到視線的問題，BLACKPINK演唱會就沒有禁止，壞處是會擋到視野，但也有留下美好紀錄的好處；最後則是「硬體設置」，有人認為在大型場地中，本就難以看到藝人本尊，大多是要靠大螢幕觀看，因此大螢幕的數量和大小很重要。