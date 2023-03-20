　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

手機舉超高！站站姐猛拍BLACKPINK　她1招怒治「乖乖坐下了」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲妹子怒扔紙手帕治站站姐。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓女團BLACKPINK第1天演唱會結束後，網上抱怨連連，因不少平面座位區觀眾站起來拍照，結果擋到後排視線，第2天的狀況則較好，但還是有「站站姐」出現！就有粉絲買了19日1區的票，觀看表演時，前面有位小姐多次站起來拍，手機還舉超高，讓她忍不住怒火、出招整治，對方馬上乖乖坐下。

這位粉絲妹在Dcard發文，「再一次就不是衛生紙了」，說她買的是19日1區的票，誇讚當天大家素質都很好，但仍遇到一位小姐多次站起來拍就算了，畢竟沒有規定不能站、不能拍，但更困擾的是，對方把手機舉超高，多次擋人視線，行為頗惹人厭，「哇全場就妳站起來，不覺得很尷尬嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

因為對方並不是在前一排，無法口頭請人坐下，原PO與朋友就拿出一小包衛生紙（應為紙手帕），怒丟站站姐，讓當時站著的2個女粉馬上坐下。從畫面中可見，前面的女粉絲一旦站起來，原PO看向舞台的視角就會被擋住，變成只能看大螢幕。

也有遇到類似狀況的粉絲留言，「今天在A7前面，有一個阿姨一直站起來，我直接拿槌子（BLACKPINK應援棒）敲她、叫她坐下，原來粉槌這麼好用欸！」「乾我也是，我也拿粉槌叫前面的阿姨坐下，她直接不敢再站」、「我們這區一開始前面給我站起來，我們直接喊『坐下喇！』然後他們就乖乖坐著。」

▲▼BLACKPINK演唱會出現手機燈海，Jennie轉身向工作人員拿手機拍下難得景象。（圖／讀者提供）

▲BLACKPINK在高雄國家體育場辦演唱會。（圖／讀者提供）

實際上，五月天過去也曾在高雄國家體育場開唱，卻沒有出現視線遭阻擋的抱怨，有資深粉絲就在PTT指出，主要原因是「舞台高度的設計」，若是舞台能做高一點，後方的粉絲就不容易被前排站立的粉絲擋住，前排粉絲也會因為要仰頭看表演，大多會選擇坐下觀看。

還有「演唱會規定」，他表示，五月天演唱會基本上都是全程禁止拍照錄影，所以不會有前方歌迷高舉手機擋到視線的問題，BLACKPINK演唱會就沒有禁止，壞處是會擋到視野，但也有留下美好紀錄的好處；最後則是「硬體設置」，有人認為在大型場地中，本就難以看到藝人本尊，大多是要靠大螢幕觀看，因此大螢幕的數量和大小很重要。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
普發6000元！今年出生都可領　期限到明年1月
陳奕迅「台北限定開唱7場」！　搶票時間出爐
快訊／首宗國民法官參審　貧母悶死6歲兒卻獨活今起訴
BLACKPINK「本人跟照片差很大？」　現場歌迷狂點名她
美國隊闖冠軍戰　先發投手出爐
瑞信債券秒變壁紙！台灣曝險1550億　壽險業投資最多
6000元現金來了！　下周起「不限尾數、不用急」
獨／賈永婕撇拿公關票！道歉文遭爆說謊　6千元2號碼先登記
獨／BLACKPINK離台前車上「1暖舉」！　向台灣粉絲再見
快訊／李多海宣布結婚！　5月辦婚禮

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台中30萬戶停水2天　佛心泳池業者「2時段」供免費洗澡

12星座一周運勢！金牛「須留意破財」　處女摩羯天秤整體運勢佳

為民眾省荷包　農委會推「60元幸福餐盒」全聯、家樂福今起開賣　

油頭妹激推「好市多洗碗精」洗髮！一票人傻眼了　美髮師解惑

八里捐血送好康！雞蛋+「媽媽嘴」咖啡杯　人潮超出預期

花4萬買票看BLACKPINK　全場擋光光！她揭2致命缺點：台灣人素質差

台中大規模停水倒數！30萬戶明後天沒水用　119處供水站看這裡

腸病毒升温！監測顯示3病毒活躍於社區　最有效預防「勤洗手」

8大熱門線上課程　網推「投資理財」入門好方法

砸錢買BLACKPINK搖滾區「107分鐘聽一人哀嚎」超崩潰！13秒影片曝

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

草蜢「衝下台找張小燕.羅時豐」超脫序XD　《寶貝，對不起》《忘情森巴舞》嗨炸

台68四輪撞重機落跑？　駕駛曝第一視角：他也逼車

林務局公務車「阿婆灣大迴轉」　20歲重機騎士對撞...傷重不治

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

快訊／台中30萬戶停水2天　佛心泳池業者「2時段」供免費洗澡

12星座一周運勢！金牛「須留意破財」　處女摩羯天秤整體運勢佳

為民眾省荷包　農委會推「60元幸福餐盒」全聯、家樂福今起開賣　

油頭妹激推「好市多洗碗精」洗髮！一票人傻眼了　美髮師解惑

八里捐血送好康！雞蛋+「媽媽嘴」咖啡杯　人潮超出預期

花4萬買票看BLACKPINK　全場擋光光！她揭2致命缺點：台灣人素質差

台中大規模停水倒數！30萬戶明後天沒水用　119處供水站看這裡

腸病毒升温！監測顯示3病毒活躍於社區　最有效預防「勤洗手」

8大熱門線上課程　網推「投資理財」入門好方法

砸錢買BLACKPINK搖滾區「107分鐘聽一人哀嚎」超崩潰！13秒影片曝

離開YG首場海外！iKON攻佔萬人場地　5月炫風登寶島

日女警反鎖更衣室「自轟頭部」亡！　父接暗示訊息已來不及

加碼了！　限量500顆「60元烤鯖魚便當」3賣場門市限定吃

文化部公告禁黃牛票修法　賴瑞隆喊「加碼」罰百倍

12歲IQ162！英天才女童「智商超越愛因斯坦」　創紀錄入選門薩

18歲怪物新人超越BLACKPINK！她「奪品牌價值第一」Jisoo、Jennie緊追

黑幫演藝式張狂 檢警調隱密情蒐追蹤嚴打

快訊／台中30萬戶停水2天　佛心泳池業者「2時段」供免費洗澡

「HONDA CR-V大改款」泰國發表！折合新台幣126萬　RS運動款現身

12星座一周運勢！金牛「須留意破財」　處女摩羯天秤整體運勢佳

生活熱門新聞

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

解渴春雨！　鋒面雨帶報到時間曝

才曝光頭貼！輔大陳若儀又公開無緣小姑名字

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

「殭屍病毒」來了　醫示警：大家小心

雞腿飯125　他嘆台灣快不能住人

春雨來了！　1圖看「10天雨區分布」

這生肖是桃花重災戶！運勢一次看

錄取率只有18%！延平中學入學考搶破頭　家長嘆：快比頂大難考了

吃屎哥生氣了！嗆館長「3天內登門道歉」

今起輕症免隔離　勞工學生請假一次看

騎士「狂踏踩發」機車仍不動！傻眼影片曝

更多熱門

相關新聞

遺失BP門票火速找回　「編號+實名認證」讓正妹好開心

遺失BP門票火速找回　「編號+實名認證」讓正妹好開心

家住桃園的陳姓女子（33歲）昨（19）日和友人南下高雄，準備參加BLACKPINK演唱會，不料卻在用餐時將兩張票遺失，正陷入愁雲慘霧之際，卻接到通知請她們到楠梓分局右昌派出所領回遺失的票券，兩人幾乎不敢相信自己的耳朵，又驚又喜的趕到派出所，拿回門票，開心的頻頻向幫忙的員警道謝。

獨／賈永婕遭疑拿BP公關票！「第1排觀眾身份」曝

獨／賈永婕遭疑拿BP公關票！「第1排觀眾身份」曝

BLACKPINK回到韓國！Rosé、Lisa合體比愛心　Jennie終於打招呼了

BLACKPINK回到韓國！Rosé、Lisa合體比愛心　Jennie終於打招呼了

BLACKPINK「9人組→4人組」完整介紹！

BLACKPINK「9人組→4人組」完整介紹！

關鍵字：

BLACKPINK演唱會粉槌Dcard

讀者迴響

熱門新聞

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

粉絲送機撲空！BLACKPINK「臨時改離台時間」原因曝

獨／賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！

女友「上台被男歌手空幹」他崩潰分手

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

直擊／BLACKPINK離台！　Rosé一下車送愛心

一家五口陳屍住處！40歲男先殺妻小再輕生

後車牌黏2塊凸面鏡！內行揭真實用途

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

解渴春雨！　鋒面雨帶報到時間曝

Sandy公開揭吳宗憲說謊：我只講實話

更多

最夯影音

更多
草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD
BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面