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高雄男「30元掉下去」撬人孔蓋搶救　警一看工具超專業秒懂真相

▲▼鳳山竊盜 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲丁姓男子（右）涉嫌偷竊人孔蓋。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名丁姓男子（50歲）被民眾發現疑似偷竊人孔蓋，鳳山警分局獲報到場後，員警問丁男「你在幹嘛？」丁男故做鎮定的回「我錢掉下去了」，但員警一看丁男手邊的工具木板、鐵撬及鐵鎚一應俱全，相當「專業」，追問之下丁男才坦承缺錢想偷人孔蓋變賣，讓員警覺得又好氣又好笑。

▲▼鳳山竊盜 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲丁姓男子的工具相當齊全。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

17日晚間8時許，警方接獲民眾報案，表示鳳山區北昌一街疑似有人偷人孔蓋，立即調派警網赴馳現場。警方到達後，發現丁男正拿著木板努力想要將路口台電高壓人孔蓋撬開。

▲▼鳳山竊盜 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲丁姓男子（中）被依法移送。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方見狀立即喝斥「你在幹甚麼？」丁男還故作鎮定回「我錢掉下去了！」，警方詢問是掉多少錢，一聽丁男回答「30元」讓警方傻眼並再詢問「不是啦！掉30元，會撬人孔蓋，然後下去撿嗎？你覺得你這樣說合理嗎？」、「這個洞怎麼一次掉30元進去？」

警方仔細一看，丁男手邊放著木板、鐵撬及鐵鎚等工具，問他從何而來時，丁男也辯解「路邊撿的！」回答再度讓警方哭笑不得「有這麼剛好的？」最後在警方不斷地追問下，丁男才坦承因缺錢花用，想偷人孔蓋變賣，警方現場也依竊盜罪嫌將丁男逮捕，訊後移送高雄地檢署偵辦。

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