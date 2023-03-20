女同志與女友吵架　找前男友喝酒「慘被硬上」！他辯：玩牌贏來的

▲一名女同志邀前男友訴苦，不料卻遭對方硬上。（示意圖／CTWANT提供）

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一名女同志在與現任女友發生爭執後，向學生時期曾經交往過的李男訴苦，沒想到李男陪她在飯店喝悶酒時，竟藉酒壯膽硬上她，女子反抗後打電話告訴現任女友遭到性侵並提告。對此，台北地院判決李男以強制性交罪判刑1年10月、緩刑3年，並支付10萬元和解金。

據悉，李男與被害人從小就是同窗好友，2人在學生時期曾有一段純純的愛，但女子與李男交往後，認清自己並不喜歡生理男性，因此向李男坦白，結束戀情，之後兩人成為好哥兒們，出社會後仍保持連絡。

但後來被害人交了女友，並在去年9月因故大吵一架，因此心情煩悶的她邀了李男出來喝酒訴苦，而李男也豪爽答應，然而李男稍晚帶著醉意上網訂旅館房間，並因此訂到了隔天晚上的房間，於是2人決定隔天到旅館繼續喝酒。

2人隔天買了一堆酒到旅館房間狂飲，期間女子還藉著酒意打電話給女友，但女友不是沒接電話，就是口氣不好地叫她不要打電話來鬧，女子越喝越悶，一度到廁所吐，隨即在廁所睡著了。

但她事後聲稱，當天醒來時她躺在床上，而且李男還壓在她身上親她，她無力抵抗只能轉頭避開，沒想到李男之後還脫褲子硬上，她痛得受不了，只好用盡全身力氣踢了李男一腳，李男這時才停下來。被害人這時隨即打電話向女友求救，沒想到李男還嗆她：「妳好了沒啦，我想睡覺。」之後她趕緊穿上衣服離開，事後在女友的鼓勵下對李男提告。

李男去年12月到地檢署應訊時，坦承2人有發生性關係，但辯稱女子酒量超好，當天根本沒有醉，反而是他喝醉很想睡，但女方一直吵著不讓他睡，還要他一起玩牌，甚至說只要她能贏，就可以做愛，結果他贏了之後隨即做愛，過程中女子很享受，還發出愉悅的呻吟聲，但他當天醉得太厲害，而且是他的第一次，做愛的感覺跟他想像的不太一樣，所以做到一半就停止，沒有射精。

但法院審理後，李男又改口坦承性侵，法官依據他事後與女子的對話記錄、飯店監視器等事證，認定他違反女子意願，因此依強制性交罪判刑1年10月，但審酌2人曾為男女朋友，分手後仍有聯絡，關係算是和睦，且李男因為酒精催化，一時失慮，事後多次向女子道歉，並已經以10萬元和解，因此宣告緩刑3年。可上訴。

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