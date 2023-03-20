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身體不能缺好油！選擇好吸收的成分外食族也可以輕鬆攝取

▲▼磷蝦油,Omega-3,Omega-3脂肪酸,DHA,EPA。（圖／網友提供）

▲消費者對保健營養食品的需求量逐年增加。（圖／網友提供、請勿翻攝，下同）

消費中心／綜合報導

身心平衡、健康飲食是近年最受關注的關鍵字之一，資訊過載、步調急促，加上後疫情生活下的遠端工作型態，經常一不小心就超時工作，久坐、飲食不定、外食頻率高、作息不正常、缺乏運動等是現代人的寫照，也讓人們對健康的重視程度越發提升，保健營養食品成為家中必備品項，每天一睜開眼睛就是數種保健營養食品等著你，還得做張check list確認該吃的是否都有吃到，但眾多保健營養食品中，什麼是不能忽略的？

▲▼磷蝦油,Omega-3,Omega-3脂肪酸,DHA,EPA。（圖／網友提供）

▲「磷蝦油」近年成為消費者購買營養保健食品的新寵，賣場一上架就吸引許多關注。

搜尋各類網路資訊，「磷蝦油」的討論度都排在前幾名，由於其富含omega-3脂肪酸（含EPA及DHA，人體不易自行合成），又是從生活在乾淨海域的磷蝦中萃取而成，美國知名保健大廠Schiff就推出「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」，Schiff品牌表示：「近幾年賣場一直強強滾的磷蝦油含omega-3脂肪酸，含人體不易自行合成的重要脂肪酸，且磷蝦的生長海域純淨，又位於生物鏈底層較不容易累積環境汙染，所以很多人會選擇保健食品（磷蝦油）來補充，可以幫助促進新陳代謝、補充關鍵營養，打造好氣色。」

消費者對保健營養食品的需求量逐年增加，根據經濟部產業經濟統計資料指出，「隨國人重視自身健康與營養補充概念普及，高齡人口漸增影響，國人對保健食品需求增加，帶動國內保健營養食品產值呈穩定成長，110年首度超越200億元，達215億元，年增10.3%，去年更高達226億元，連續4年創歷史新高。」市面上保健營養食品種類多不勝數，「磷蝦油」近年異軍突起，成為消費者新寵的原因到底是什麼？

▲▼ 身體不能缺好油！選擇好吸收的成分外食族也可以輕鬆攝取 。（圖／資料照）

▲美國知名大廠Schiff推出「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」。

Schiff進一步說明：「人體需要Omega-3幫助維持生理機能，但人體無法自身合成Omega-3，需從飲食中攝取，而Omega-3脂肪酸包含了EPA、DHA及ALA，一般從魚類可補充EPA及DHA，從堅果類可補充ALA。而人體可以把攝取的ALA轉化成EPA及DHA，但只能小量製造、而且效率緩慢，較不易自行生成足夠的EPA與DHA兩種Omega-3。」

▲▼磷蝦油,Omega-3,Omega-3脂肪酸,DHA,EPA。（圖／網友提供）

同樣也富含Omega-3的魚油，近年討論度卻不若磷蝦油高，針對這點，Schiff表示：「許多人會把磷蝦油與魚油做比較，不同的是磷蝦油的磷脂型態相對好吸收，此外磷蝦油還含蝦紅素跟磷脂質，更少了魚油可能會有的腥味，推薦針對想要促進新陳代謝的族群作為日常保養。MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊一顆就富含2.5倍的Omega-3*，持續服用4週可以幫助支持體內Omega-3指數，是美國醫師推薦NO1.磷蝦油品牌#，對久坐族、外食應酬族以及銀髮族來說，都能幫助調節身體機能、促進代謝！」

你還在觀望磷蝦油嗎？知名賣場3/20～3/30更推出限時折價優惠，活動期間內入手現折200元，每天一顆就能輕鬆幫身體補充好油，把握優惠價揪親朋好友一起手刀買起來。

*與MegaRed南極磷蝦油食品相比，MegaRed精萃磷蝦油Omega 3軟膠囊磷蝦油含量多出2.5倍

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關鍵字：

磷蝦油Omega-3Omega-3脂肪酸DHAEPA

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