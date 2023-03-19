賴清德勉勵家扶兒童　「父親留給我最大資產就是貧窮」

▲副總統賴清德19日出席家扶基金會2023年全國自強兒少表揚活動。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德19日出席家扶基金會2023年全國自強兒少表揚活動時，分享自身的經歷，勉勵家扶基金會的小朋友。賴清德說，自己的父親很早就工作意外過世，全家是在媽媽扶養下長大，有一天他發現，父親留給他最大的資產就是「家裡貧窮」。

賴清德表示，家扶等社會公益的企業，在過去73年來幫助全台灣超過50萬個辛苦長大的小孩子。他說，今天他特別看了得獎者的資料，雖然來自不同縣市，獲獎的故事也都不同，但大家都是在逆境中長大。

賴清德指出，台灣是民主自由的社會，跟有些國家是種族社會，規定某些家庭種族只能做特定行業，加上台灣不必靠關係才能成功，只要大家朝夢想走，就會讓自己更強大。

賴清德認為，逆境要珍惜，因為這是老天爺給的機會，社會上很多行業，不少成功人士都來自經濟不錯的家庭，但更多是來自一般，甚至是困苦的家庭，在困苦家庭長大會更成熟，更有意志力與勇氣。

賴清德也分享自身的經驗，他說，自己的父親很早就因為工作意外過世，媽媽扶養他們長大，有一天他突然發現，父親留給他最大的資產就是「家裡貧窮」。他向所有小孩子說，要用不同角度來看待，生活物質雖然辛苦，但如果充分體會，可以培養出更強、更有韌性的心智。