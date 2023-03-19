iPhone 15 Pro Max新渲染圖曝光　爆邊框1.55mm「史上最窄」

▲推特爆料iPhone 15 Pro Max諜照。（圖／翻攝Ice Universal推文）

記者廖婕妤／台北報導

蘋果iPhone 15 Pro Max新機還未亮相，市場各大猜測陸續出籠。最新爆料指出，iPhone 15 Pro Max 螢幕窄邊框縮減為1.55mm，比前代iPhone 14 Pro Max 的2.17mm，縮減了0.62mm。同時邊框距離比小米13介於1.61mm至1.81mm更窄，創業界史錄。

▲推特爆料iPhone 15 Pro Max諜照。（圖／翻攝Ice Universal推文）

《9to5Mac》引述Ice Universe在推特上的說法，iPhone 15 Pro Max 螢幕窄邊框縮減為1.55mm，比前代iPhone 14 Pro Max 的2.17mm，縮減了0.62mm，縮幅約達28%。且機身加後置相機鏡頭的總厚度，iPhone 15 Pro Max 的11.84mm機身厚度，也比前代iPhone 14 Pro Max的12.03mm，要來得略微削薄一些的變化差異。

另，跟今年安卓陣營推出的旗艦機款作比較，如小米13螢幕窄邊框為1.61mm、三星 S23Ultra螢幕窄邊框為1.95mm，皆比iPhone Pro Max螢幕窄邊框1.55mm 略微地多出一些。

▲推特爆料iPhone 15 Pro Max諜照。（圖／翻攝Ice Universal推文）

外媒報導，iPhone 15 Pro Max預計將具有一些其他值得注意的設計變化。例如，有傳言稱，由於切換到潛望鏡鏡頭，它將具有較小的相機凸起。它還將採用略微彎曲的設計，其中玻璃在邊緣略微彎曲，從而創造出與框架的更無縫過渡。

Ice Universe推文也指出，iPhone 15 Pro Max將使用「鈦合金中間框架和磨砂製程」。iPhone 15系列今年也將改用USB-C進行連接，取代已有十年歷史的Lightning連接器。

