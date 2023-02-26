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iPhone 15 Pro Max最新渲染圖、尺寸曝光　鏡頭變薄了


▲iPhone 15 Pro Max最新渲染圖。（圖／翻攝推特「@UniverseIce」）

記者張靖榕／綜合港媒報導

蘋果今年秋季即將推出的最新高階機種iPhone 15 Pro Max，最新CAD渲染圖與尺寸曝，高度和寬度都略有減少，但純論機身仍比前一代厚。後置鏡頭陣列凸起會比前代更扁平，使得整體實際上更薄，此外螢幕上方還是採用「動態島」設計。

IT之家引述推特爆料帳號「@Ice Universe」，該系列推文中分享 iPhone 15 Pro Max最新的CAD 渲染圖。這次爆料機型設計與其他消息內容大約相同，新機機身邊緣略為彎曲，邊框部分與前一代相比會有所減小。

▲▼iPhone 15 Pro Max最新渲染圖。（圖／翻攝推特「@UniverseIce」）

▲▼鏡頭和全機渲染圖出爐，可見細節與前一代有所不同。（圖／翻攝推特「@UniverseIce」）

▲▼iPhone 15 Pro Max最新渲染圖。（圖／翻攝推特「@UniverseIce」）

根據爆料尺寸，iPhone 15 Pro Max不論在高度和寬度上都有縮小，厚度卻比前代增加5％，不過相機鏡頭會更加扁平化，比前代薄0.59mm。

代表雖然iPhone 15 Pro Max機身較厚，但因為鏡頭的變平化，實際上總體厚度卻會比前代薄上0.19mm。

▲iPhone 15 Pro Max最新渲染圖。（圖／翻攝推特「@UniverseIce」）

▲整體機身更短。（圖／翻攝推特「@UniverseIce」）

iPhone 15 Pro Max將寬度內縮，加上邊緣彎曲曲線，能讓用戶使用起來更加順手舒適，更薄的鏡頭陣列也會讓手機擺在平面上時，能夠加穩定貼近平面。

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