討債找嘸人　債主怒開小貨車撞鐵捲門！屋主無奈：兒已出國

台北市士林區社中街的社子市場一家鹽酥雞攤的陳姓老闆疑似欠50萬元債務未還，昨(18)日晚間8時許，遭6名黑衣人持安全帽、鐵板狂毆，警方獲報趕到現場，將現場3人逮捕，另追捕已離去的3嫌到案，6人依依刑法聚眾鬥毆罪嫌移送士林地檢署偵辦。