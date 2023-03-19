討債找嘸人　債主怒開小貨車撞鐵捲門！屋主無奈：兒已出國

▲小貨車債主因討嘸債，直接開車把對方家大門撞爛。（圖／翻攝黑色豪門企業）
記者陳凱力／新竹報導
新竹縣竹北地區15日早上發生小貨車衝撞民宅鐵捲門事件，警方調閱監視器後鎖定犯嫌身分，全案將移送新竹地檢署偵辦。
警方表示，15日10時許竹北派出所接獲報案稱中正西路民宅鐵捲門遭毀損，初步了解疑為雙方有財務糾紛，犯嫌駕駛租賃小貨車前往民宅前衝撞毀損。
據了解，曾姓屋主的兒子疑似和人有金錢糾紛，債主上門要錢，屋主無奈向對方表示，兒子早已出國，沒辦法處理，債主因追不到債，憤而開車衝撞報復。
▲小貨車債主因討嘸債，直接開車把對方家大門撞爛。（圖／翻攝黑色豪門企業）
記者陳凱力／新竹報導
新竹縣竹北地區15日早上發生小貨車衝撞民宅鐵捲門事件，警方調閱監視器後鎖定犯嫌身分，全案將移送新竹地檢署偵辦。
警方表示，15日10時許竹北派出所接獲報案稱中正西路民宅鐵捲門遭毀損，初步了解疑為雙方有財務糾紛，犯嫌駕駛租賃小貨車前往民宅前衝撞毀損。
據了解，曾姓屋主的兒子疑似和人有金錢糾紛，債主上門要錢，屋主無奈向對方表示，兒子早已出國，沒辦法處理，債主因追不到債，憤而開車衝撞報復。
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