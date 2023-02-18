打造健康防護力「知名賣場」超夯　補充維他命C等10大健康維持生力軍

▲放縱過完年假的消費者，開始把握促銷機會補貨保健品。一向備受歡迎的「愛維寶維他命C發泡錠」近期將在知名賣場推出獨家優惠，預計將湧入不少搶購民眾。（示意圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

放了一個史上最長的年假，想必許多人在假期期間不是大魚大肉，就是躺在沙發上聊天追劇，如今才要面對自己欠的健康債！除了恢復正常作息、保持充足睡眠，想在新的一年幫自己維持頭好壯壯，可以把握年後各大通路祭出的保健營養品優惠，為自己的健康「主動出擊」！像是因為好喝又富含高單位維他命C，而備受消費者喜歡的美國暢銷NO.1品牌*「Airborne愛維寶維生素ACE+紫錐菊+人參發泡錠」，近期將於知名賣場推出獨家優惠，消息一出，讓不少家長、上班族都迫不及待2/20(一)優惠開跑當天衝進賣場搶購一波。

▲富含高單位維他命C且好喝的發泡錠，可幫忙碌上班族補充元氣，不少高中以上的學生族群也會跟著家長一同注意每日必須營養素的攝取量。

過去就算不是促銷期間，知名賣場社團也有網友特別推薦以「愛維寶發泡錠」強健防護力，不少人表示「發泡錠真的很方便，當飲料喝還可以補充營養」、「每天泡一杯就夠了，香橙口味還滿好喝的」、「我也固定喝這家，知名賣場真的比較便宜」、「這個我都一次囤好幾盒，之前上班帶出門喝，滿不錯的」。適逢特賣期間，可以想見賣場將出現囤貨人潮，在在考驗民眾眼明手快的行動力。

▲愛維寶發泡錠過去在FB社團累積不少推薦好評。（圖／擷取自知名FB社團）

保養議題之所以愈來愈被一般消費者看重，不光是因為近年特殊狀況，而是許多人在換季期間由於氣溫和濕度變化較大，容易覺得全身不對勁。除了從外在調整作息、均衡飲食以及規律運動，許多專家也提醒可以從內在打造健康防護力！「換季期」除了維持良好作息、均衡飲食以及規律運動，更需要適當攝取幫助維持健康的營養素，才能真正由內而外調整體質，照顧好自己和在乎的家人。

▲原價499元的愛維寶維他命C發泡錠，2/20(一)～2/26(日)1盒30錠入，折扣價419元就能入手。

廣受消費者喜愛的愛維寶發泡錠，是由超過85年歷史美國專業保健大廠Schiff出品，在當地是常年暢銷NO.1的品牌，美國原裝進口的品質也備受台灣民眾信賴。小小一錠富含28顆檸檬的高單位維他命C#，除了幫助調節生理機能、維持健康之外，許多愛美女孩也需要維他命C做為促進膠原蛋白形成的「關鍵戰將」。此外，愛維寶發泡錠共含有10種關鍵維生素、礦物質和天然草本萃取物，包含有具抗氧化作用的維他命C、E，有助能量代謝與精神的維生素B2，更特別的是還包括幫助滋養補身的人參和紫錐菊萃取物，經科學研究的配方，能幫助啟動一天活力，支持保護力、防護力、有活力、續航力等4大防護力^。

▲平常有在攝取膠原蛋白的愛美女孩，更需要攝取足夠的維他命C，做為「幫助增生」的超猛戰將。

值得一提的是，愛維寶發泡錠不只有名人與網紅的加持和強力推薦，發泡錠本身帶有酸甜口感的香橙口味，比一般膠囊等保健品還好入口，加上丟到冷溫水中就能喝，就算急著出門趕早八、打卡或出差外地，也能在路上隨時補充，對於平常不愛喝水的上班族、大學生來說，還能一併補充水分，可說是完美符合現代人講求一舉數得的高CP精準投資！

▲帶有酸甜口感的香橙口味，對於在乎口感的民眾來說除了好喝，還能一併補充水分。

年後固然要調整作息飲食、保持「被動防禦」，但面臨換季時節，以及恢復正常活動、頻繁出入人潮聚集的各大場所時，更要有「打造健康防護力」的意識！一天一杯愛維寶發泡錠，補充每日所需維他命C等幫助健康的10大生力軍，做好日常保養幫助打底防護力。美國原裝進口的「愛維寶發泡錠」特別在知名賣場發起限時6天的優惠活動，2/20(一)～2/26(日)1盒30錠入，折扣價419元就能入手，助所有在乎養身之道的消費者輕鬆補充10大關鍵營養素，幫助維持健康防護力。



*根據尼爾森市調公司於美國2021年4月回推過去一年內對此一品類所做的零售調查資料。

#每顆檸檬含31.3mg維生素C。資料來源：衛生福利部食品藥物管理署 食品營養成分資料庫。

^Airborne發泡錠含10種維生素、礦物質及天然草本萃取物，有助調整體質、維持正常生理機能，幫助啟動一天活力。維生素A有助增進皮膚及黏膜的健康，維生素C及維生素E具抗氧化作用，有助維持健康防護力。維生素B2有助能量正常代謝，幫助活力維持。