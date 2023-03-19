柴山這棵樹好慘！上百規律孔洞看了心痛　專家曝恐怖原因

▲柴山步道相思亭附近一顆小葉欖仁樹最近被民眾發現樹幹上有許多孔洞。（圖／山友提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市南柴山相思亭對面一棵小葉欖仁樹，近日民眾發現樹幹上滿佈密集規律的孔洞，山友拍下照片引發熱議，有柴山志工認為只是松鼠缺水亂咬導致，但柴山動植物專家楊吉壽卻認為，這些孔洞太規律又呈現三角錐形，而且樹皮還留在樹上，可能是有人「試槍」。

楊姓山友表示，在相思亭附近的小葉欖仁樹群中，其他樹都很正常，唯獨這顆小葉欖仁樹幹上約一層樓高的位置，卻有上百個孔洞，而且每個洞約有一指幅寬、長度不一，而且深淺度不一，剛發現時有其他山友認為是「魔神仔」所為，也有人認為是動物所為，眾說紛紜。

▲柴山步道相思亭附近一顆小葉欖仁樹最近被民眾發現樹幹上有許多孔洞。（圖／山友提供）

不少資深的志工認為，最近嚴重缺水，松鼠找水不易，就會去啃食樹皮尋找水源，不過，也有人認為如果是松鼠所為，為何只有單一一顆樹，不是應該其他樹也有相同的痕跡嗎？

對此，長年研究壽山動植物生態的楊吉壽以自身養松鼠的經驗認為，這些孔洞並非松鼠所為，松鼠咬的孔洞不會這麼規律，也不會在樹上留下樹皮。

▲柴山步道相思亭附近一顆小葉欖仁樹最近被民眾發現樹幹上有許多孔洞。（圖／山友提供）

楊吉壽研判，這顆樹的孔洞算是相當規律、集中，而且孔洞鑿入樹幹、扯下樹皮的方向一致，該是人為造成，而且可能是三角錐形尖銳器械造成，最有可能是有人在此測試魚槍，測試者放箭後，再利用箭尾的繩索扯下箭支，才會造成孔洞大小不一，但樹皮卻留在樹上的情況。

根據《國家公園法》第13條第5項明訂，國家公園區域內禁止「於樹木、岩石及標示牌加刻文字或圖形」，違反者可開罰。壽山國家自然公園區域內禁止事項第3點也明訂，「私自攜帶足以捕捉、獵殺及傷害野生動物之獵具進入園區」者可處3000元罰鍰。

警方表示，一旦查證屬實，破壞者使用的器具如果涉及「槍砲彈藥刀械管制條例」內的管制器械，將會依法偵辦。