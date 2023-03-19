妹子吼LINE最討厭功能是它「下班被逼看訊息」！苦主+1：刷存在感

▲LINE。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

許多人會使用通訊軟體「LINE」聊天，不過裡面也有討人厭的功能？一名女網友表示，自從LINE推出「@All」功能後，就常常被「強迫看訊息」，因此非常討厭這個功能，還氣得跑去找關閉的方法。文章曝光後隨即引起眾人共鳴，「根本在刷存在感，超煩！」

「我真的好討厭LINE的@All！」原PO在Dcard發文表示，平常工作群組已經有一堆訊息通知，如果沒有打開來看都會被罵，沒想到LINE推出@All的功能後，更變相成為強迫看訊息的方法，她崩潰直呼「到底要有@All幹嘛！！我下班就是不想看工作的消息啊」，最後氣得跑去設定中的提醒，將「標註提醒」關掉，就怕休假時無法好好休息。

▲原PO氣得將「標註提醒」關掉。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後掀起熱議，許多人都認同表示「我真的也是超討厭…改成這樣真的好煩」、「有些人就喜歡刷存在感啊⋯深怕別人沒看到」、「真的...到底在@All三小」、「明明一個群組裡要交代的人只有2、3個也在@All，每次看到還以為有什麼事，點進去才發現根本不關我的事，有點無言」、「臉書跟LINE的都很煩，會看的人就是會看，不會看的人就算你＠All 30次，他也不會看，反而打擾到其他人了」、「我老闆為了講早安也會標記All」、「真的超討厭！家裡親戚傳不重要的東西還@ALL，真的很問號」。

也有人認為，「我覺得很好ㄟ，有些人沒開通知又有急事要馬上講，這個就很方便」、「我覺得超級好用的，有重要事項直接@全部，大家都給我看，沒看到的自己負責」、「我覺得很好欸，當過負責人、主管、組長在群組宣達事情就知道，沒有人回、沒有人已讀的心情有多靠北」、「個人覺得方便，不然每次專題要標所有人，還會擔心少標或是重複標」。