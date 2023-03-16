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LINE通話或視訊卡卡？　兩招檢查哪裡有問題

▲LINE通話有問題時可以檢查兩個設定。（圖／LINE）

▲LINE通話有問題時可以檢查兩個設定。（圖／LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

使用 LINE 通話或視訊時，若偶爾會出現不太順暢或是無法使用的狀況，LINE表示，可以先將LINE更新到最新版本，並確認目前網路連線是否穩定，如果上述都確認過，可以用下面兩種方式再檢查看看。

可以先確認是否有開啟「語音通話功能」，如果沒辦法打電話，或是收不到來電通知，那建議可以先檢查「語音通話功能」，此功能是預設開啟，一但關閉，就會導致無法接聽來電，也接不到來電通知。

路徑是從LINE 主頁的右上角設定（小齒輪圖示）找到「通話」中的語音通話功能，Android 用戶此功能名稱為「開啟語音通話功能」

其次可以使用「通話功能測試」，這個功能可以自行檢測哪部分有狀況。如果確認已經開啟「語音通話功能」，但是有時開視訊卻有黑屏、或是講電話聽不到聲音的狀況，就可以藉由這個「通話功能測試」來看看是麥克風、擴音器，或是鏡頭部分出了問題。

iOS 路徑為LINE 主頁的右上角設定（小齒輪圖示）「通話」中通話功能測試。Android 路徑為 LINE 主頁的右上角設定（小齒輪圖示）「通話」中的進階通話設定，找到「通話功能測試」。

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