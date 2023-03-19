蹭經典賽還搞心理學！組頭喊「用台幣支持台灣」　3個月下注5千萬

▲台中一名年輕組頭為了蹭經典賽，祭出「用台幣支持台灣」吸客，結果和10人對賭全輸，慘賠5萬。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2023年WBC世界棒球經典賽台灣賽事雖已落幕，但在其他國家的比賽得到3月22日才結束，台中市20歲、高中畢業的鄭姓男子在自己IG動態上，祭出「用新台幣支持台灣」的口號吸引賭客和他下注經典賽，結果有10人加入，他1人同時和10人對賭，不料全輸，慘賠5萬元；台中警方從鄭嫌住處搜出早在2年前就從事百家樂、國際球賽的簽賭站，下注金額逾4億，獲利百萬元，這次因為要蹭經典賽事才曝光，訊問後依賭博罪嫌送辦。





台中市刑大科偵隊日前執行網路巡邏勤務時，發現鄭嫌IG上公然刊登WBC及各種球賽賭盤廣告吸引賭客下注，並祭出「趕緊用新台幣支持台灣」口號，激發民眾愛國心增加客源，結果只有10人跟他下注經典賽。

警方發現，有關WBC球賽賭盤，是由鄭嫌擔任組頭與賭客對賭，每場比賽賠率不等，玩法有讓分、大小分及上半讓分，賠率分別為1比0.9至0.92間不等，結果，鄭嫌和10人下注，全輸，慘賠5萬元。

警方在鄭嫌機車置物廂內搜出社會心理學及PHP網頁程式設計等書籍，鄭嫌坦承希望能更了解人心，才能拉到賭客，經清查，鄭嫌所代理各式球類簽賭站，早在2年前就開始代理，近3個月下注金額有5千萬元，推估代理期間總金額應逾4億元，獲利近百萬元，全案調查後依賭博罪嫌移請台中地檢署偵辦。