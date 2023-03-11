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賀中華隊經典賽獲勝！4大超商「咖啡、飲料買1送1」快閃優惠整理包

記者林育綾／綜合報導

慶祝中華隊在「WBC世界棒球經典賽」戰勝義大利拿下首勝！四大超商業者也紛紛祭出優惠，持續讓球迷為球隊加油打氣，包括7-11、全家都祭出咖啡「買1送1」快閃優惠，萊爾富也推出可樂汽水「買1送1」，OKmart甚至連續3天推出全台門市指定零食、飲品6折起。

▲▼7-11咖啡 7-11飲料。（圖／7-11提供）

▲慶祝中華隊首勝，超商祭出咖啡快閃「買1送1」。（圖／業者提供，下同）

●7-ELEVEN

7-ELEVEN在3月11日推出單日限定優惠！門市有「CITY CAFE濃萃美式」與「CITY PRIMA精品美式」同品項「買1送1」；OPEN POINT APP行動隨時取則有限量優惠，「CITY CAFE特大杯美式」與「CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾」同品項「買2送2」，另還有Cheers EX強氣泡水500ml「買2送2」以及指定樂事洋芋片6件75折。

此次WBC 2023世界棒球經典賽，7-11也獨家取得WBC官方授權通路，除推出「WBC世界棒球經典賽紀念」周邊商品快閃購，更獨家開發紀念周邊商品以及WBC三支付滿額立折優惠。

▲▼超商祭出快閃優惠。可樂。（圖／業者提供）

▲萊爾富推出可樂「買1送1」。

●萊爾富

萊爾富慶祝中華隊獲勝，推出「無糖雪碧寶特瓶」、「悅氏Light鹼性水」在3月11日限時1天「買1送1」；而「百事可樂」則加碼到3月17日「買1送1」，讓球迷持續為中華隊加油。

▲全家推出冰淇淋、特濃拿鐵買1送1。（圖／業者提供）

●全家

慶中華隊首勝，全家便利商店即日起至3/12，使用全盈+PAY支付可享Fami!c全家霜淇淋(口味不限)、Let’s Café 特濃拿鐵「買1送1」優惠。

而為了力挺棒球賽事，全家更於11、12日持續轉播中華隊賽事，全台共超過1000家店舖將於11日晚間7點、12日中午12點一同轉播，消費者可至專屬頁查詢全台超過1000間指定店舖，與球迷朋友結伴熱血觀賽。此外，消費者也可於全家會員APP參加「全家超集棒 點數投注抽」遊戲，使用會員點數888點投下最想應援的國家，立即獲得5元紅利購物金，加碼抽Fami錢包3萬元購物金等指定大獎。

▲▼超商慶祝中華隊在WBC經典賽獲勝，祭出超殺快閃優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart指定零食、飲品、咖啡快閃優惠。（圖／業者提供）

● OKmart

狂賀中華隊戰義大利以11：7奪下第一場勝利，OKmart即日起至3/13，連續三天全台880間門市「指定糖餅、飲品6折起」；而OKmall雲端咖啡指定品項「兩杯85折」。

同步到3/13前，OKmar推出「春賞同樂會」，指定糖餅、飲料享第2件6折起，像是有著豐沛氣泡的可樂、雪碧、果汁，或是觀賽必備的零食nutella能多益餅乾、樂天小熊餅乾等都能享有第2件6折起，粉絲最愛的OKCAFE，在門市推出最新聯名黑糖道、阿華田系列飲品，包含黑糖醇奶茶、黑糖拿鐵、經典阿華田、阿華田摩卡拿鐵，享單杯8折優惠；OKmall雲端推出莊園級大杯美式、拿鐵享同品項2杯85折、12杯83折、37杯81折、65杯77折優惠。

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