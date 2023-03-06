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【廣編】2023 WBC經典賽導入MLB「短碼互動服務」

▲▼wBC經典賽,短碼互動服務。（圖／蘋信科技提供）

▲蘋信科技與悍創運動行銷合作，首度在2023年WBC經典賽事，導入美國職棒MLB球賽現場風行多年與球迷活動之「短碼互動服務」。

圖、文／蘋信科技提供

蘋信科技與悍創運動行銷合作，首度在2023年WBC經典賽事，導入美國職棒MLB球賽現場風行多年與球迷活動之「短碼互動服務」。

本屆WBC經典賽事，於3月8日在台中洲際棒球場正式開打。為回饋購票進場觀賞球賽的熱情球迷，負責賽事活動的悍創運動行銷公司，特別提供PS5等限量好禮，邀請觀眾球迷參加「WBC預測抽好禮活動」。

有別以往現場抽獎活動，蘋信科技將美國職業運動賽事運行多年，提供現場球迷，直接透過手機傳送答案，立即參加預測活動之「短碼互動服務」。

觀眾球迷可以直接用手機掃描球場外野大型電子看板中之QR CODE，輸入預測答案，立即發送0元免費簡訊至「62789」短碼。或是直接將預測數字答案，發送0元免費簡訊至「62789」短碼。

比賽一結束，悍創行銷在成功預測球迷中，電腦隨機抽出中獎者，並以同樣「62789」短碼，立即回傳簡訊通知球迷領獎。

「短碼互動服務」也可提供電視、網路轉播、Live節目前收視的觀眾球迷，即時（Live）透過手機傳送關鍵字訊息至互動短碼，參加各種預測抽獎、投票互動活動，提升收視率及球迷黏著度。

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