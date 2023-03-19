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一家五口陳屍住處！40多歲男疑因欠債想不開　殘忍殺死妻小後輕生

▲▼南韓仁川一家五口陳屍住處，親戚久未取得聯繫破門而入，才發現這起人倫悲劇。（示意圖／CFP）

▲南韓仁川一家五口陳屍住處，親戚久未取得聯繫破門而入，才發現這起人倫悲劇。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓仁川日前傳出一家五口倒臥住處喪命的人倫悲劇！40多歲的A某身為家庭經濟支柱，豈料最近疑似投資事業失敗，加上賣房不順，最後竟然徒手殺害妻子與3名子女，接著在另一房間內輕生死亡，死前未留下任何遺書，悲劇發生後令周遭鄰居都感到不勝唏噓。

根據韓媒《朝鮮日報》、《韓民族新聞》，南韓仁川彌鄒忽警察署昨（18）日指出，該日上午10時37分接獲民眾報案，表示他在仁川廣域市彌鄒忽區發現一家五口陳屍住宅，該名民眾其實是A某一家人的親戚，在無法與A某一家取得聯繫後感到十分怪異，於是前往A某住處確認狀況，沒想到打開大門後卻親眼見證這起人倫悲劇。

警方與消防當局接獲報案後，立刻前往A某夫婦的住處，發現A某夫婦與3名子女早已身亡，A某單獨躺在房間內，至於A某的妻子、3名子女則躺在另一房間內，研判是A某先是以兇器分別殺害妻子與3名子女後，再以極端方式輕生身亡。

從戶籍謄本來看，A某夫婦2017年8月才搬來仁川彌鄒忽區，同年9月向某金融機構設定抵押1億9000萬韓元，經《韓民族新聞》採訪後發現，A某最近疑似因為投資事業失敗，轉而尋求賣房。一名經營超市的鄰居透露，「A某夫婦從6至7年以前就搬來這裡，與子女們住在一起。根據我得知的訊息，他們最近試圖透過2處不動產仲介商賣房。」

該名鄰居接受電話訪問時補充，之前並未從A某一家身上察覺出異樣，「A某除了本身從事的職業以外，還從事其他事業，因此欠下大筆債務。不過A某連賣房都不是很順利。他們也曾帶著孩子來我們超市好幾次，夫婦倆的關係看起來琴瑟和鳴。平常他們也會在上班前把孩子帶到托兒所，看起來是一對平凡的夫妻。」

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